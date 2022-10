SeAVE, workshop Pesca in Amp: illeciti e sorveglianza. IL VIDEO

Nell’accogliente Sala Congressi dell’Hotel Continental Terme di Ischia, il Rotary Club Isola d’Ischia ha organizzato, insieme con l’AMP Regno di Nettuno, il WWF, la Stazione Zoologica A. Dorhn, il workshop “SeAVE”. Un convegno sul tema della “Pesca in Amp tra illeciti e sorveglianza”

Dopo i saluti dell’avv. Emanuele Di Meglio, Presidente Rotary Club Isola d’Ischia, del presidente del consiglio comunale di Ischia, Gianluca Trani e del Presidente AMP Regno di Nettuno, Andrea Buono, ai microfoni gestiti da serviceesco.it, sono intervenuti Antonino Miccio direttore AMP Regno di Nettuno, trattando l’argomento “Tutela degli habitat marini attraverso la divulgazione”.

Dopo il direttore Miccio, il prof. Prof. Ordinario di Oceanografia Università Parthenope, Giancarlo Spezie, ha tenuto una breve “lectio” sui “I danni procurati dall’uomo all’ambiente marino”. Un intervento durissimo, sostenuto da solide basi scientifiche e che ha illustrato il vero segreto del Golfo di Napoli. Un segreto dovuto a Madre Natura.

Dopo il prof. Spezie, in collegamento da remoto, il Primo Ricercatore Stazione Zoologica A. Dorhn, Antonio Di Franco ha parlato di “AMP: è la P che fa la differenza per il futuro di ambiente e pesca”.

Si ritorna in “presenza” con Giulia Prato, responsabile Mare WWF Italia, che ha intrattenuto la platea in merito alla “Sorveglianza della pesca: la chiave per AMP efficaci”.

Nuovo collegamento in remoto con il Prof. Associato in Diritto della navigazione Università di Bari, Nicolò Carnimeo per comprendere meglio come sia evoluta “La sorveglianza della pesca nelle AMP: analisi giuridica e proposte”.

Conclude la sessione degli interventi “sociali”, Salvatore Lauro, armatore che ha illustrato le novità del gruppo Lauro e la “tutela ambientale ed il trasporto marittimo del golfo”.

Terminato questa sezione dei lavori moderati da Pasquale Raicaldo, la mattinata è continuata con gli interventi del dott. Giulio Vanacore, Sostituto Procuratore della Repubblica che ha illustrato “L’impatto degli ecodelitti nella tutela della risorsa mare: una nuova frontiera”.

Il dott. Matteo de Micheli, sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata e il dott. Antonio Ricci Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, invece, hanno completato il panel degli interventi ampliando i contributi chiarendo quale sia “Il contributo delle procure per le AMP”.

Ha concluso i lavori del workshop, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, il TvCP Antonio Cipresso che ha illustrato, con dovizia di particolari, l’attività svolta in supporto dell’AMP Regno di Nettuno, soprattutto, nelle attività di tutela della risorsa ittica e ambientale”