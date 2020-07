Se va deserto il bando di Leonessa

Ci sono delle cose che nella vita ti lasciano di stucco. Ti sorprendono in un modo particolare perché, per qualche strano e assurdo ragionamento della vita, di fanno svegliare nel mondo nel quale vivi. Elena Leonessa a la Fondazione intitolata alla memoria dell’Ing. Salvatore ha bandito per gli studenti laureati al Telese di Ischia un bando che offre la possibilità di svolgere quattro stage retribuiti presso le strutture più in voga del momento: il ristorante Danì di Nino Di Costanzo e l’Indaco di Pasquale Palamaro.

Chef e Ristoranti stellati che aprono le proprie cucine e consentono a quattro giovani laureati di imparare il mestiere per il quale hanno studiato, di respirare l’aria dei luoghi di lavoro più gettonati del momento e di realizzare, fin da subito, il sogno che si è provato a realizzare con il diploma e il percorso di studio.

Però, fino ad oggi, Elena non ha candidature da vagliare. Non c’è nessun giovane laureato del Telese che ha voglia di lavorare presso i due ristoranti stellati della nostra isola. Due diplomati che preferiscono fare i bagni o portare le pizze o fare il cameriere in qualche pub o qualche altro ristorante. Sembra assurdo, ma è proprio così: non c’è nessuno che ha voglia di lavorare, di mettersi in gioco e di incassare anche un stipendio.

Sembra assurdo ma questa è la nostra scuola Alberghiera: una scuola che, evidentemente, non produce nulla di buono e che è diventata un parcheggio per adolescenti con poca voglia di fare.

In realtà, vorrei stare qua a scrivere di raccomandazioni e di spinte. Di scandali sui nomi, magari su una famigliopoli anche sui neo diplomati e, invece, siamo qui a scrivere che nessuno ha voglia di partecipare.

Questa è, purtroppo, una fotografia della nostra isola. Ripubblico il bando perché credo che, forse, dobbiamo insistere. E dobbiamo far capire a questi giovani ragazzi neo diplomati che il mondo qua fuori non è sempre così amico e che spesso è nemico!