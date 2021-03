Se potessi avere 800mila euro all’anno. Associazioni pro-potere e chiacchiere pro-comune

Gaetano Di Meglio | La storia dei ristori proCovid del comune di Ischia, dei famosi 800 mila euro per gli anni 2021 e 2022 si arricchisce di una nuova, patetica, pagina.

Nel merito della misura che ritenevo e ritengo inadatta e fuori tempo, e di critica all’agire del Sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ho scritto di tutto. Sono stato querelato, ho fatto il buon “cane da guardia” e, nel silenzio più assoluto, ho ricoperto anche il ruolo non proprio del giornalista, ma del cittadino che ama il proprio comune. L’ho fatto da solo e sono rimasto solo.

Da qualche giorno, però, ho letto il comunicato stampa diffuso dall’AICAST, l’associazione di categoria, che illustra come e cosa ci sia di nuovo nel merito di questa iniziativa.

Il tempo passa, le storie degli uomini si scrivono e la notorietà di alcune scelte diventano oggetto di dibattito.

In fondo pubblico il comunicato stampa diffuso dai partecipanti alla riunione: un coacervo di pseudo rappresentanti di categoria che vengono meno al proprio ruolo e al proprio compito. Che dovrebbero essere cacciati dai rispettivi sodalizi e che dovrebbero dar conto di quanto la loro azione sia più pro potere che non pro soci.

Marco Laraspata, Pietro Scaglione, Marianna Sasso, Guido Lombardi, Lello Sgambati, Francesco Taglialatela, Luca D’Ambra, Ermando Mennella, Enzo Ferrandino, Enzo De Nigris e Ilio Ospici si sono prestati, per l’ennesima volta, a fare da scendiletto del potere.

Non una voce di contrasto, non una parole di dignità e coraggio. Non una parola in difesa delle rispettive categorie, ma solo accondiscendenza, intesa e falsa armonia.

Già il fatto che le aziende ischitane abbiano dovuto rinunciare ad un aiuto immediato nell’estate del 2020 e che non abbiano potuto contare, fin da quando il sindaco si pavoneggiò in Piazza Croce, di indicazioni chiare e operative già basterebbe a prendere una posizione di condanna.

Ho letto il comunicato e nonostante sia il mese di marzo 2021 brancoliamo nel buio. E’ come se il tempo si sia fermato. La domanda, semplice, è una e non trova riposta: “di quanto sarebbe il bonus?”. Avete perso un pomeriggio al comune e, nonostante tutto, non si capisce come, materialmente, lo si può percepire!

L’ho già detto e ridetto, ma è possibile che nessuna delle associazioni di categoria ha avuto il coraggio e sentito il bisogno di dire che dopo un anno dall’inizio della pandemia il Comune si è limitato solo a fare chiacchiere e a non concretizzare l’unica iniziativa assunta per le imprese colpite dalla crisi pandemica?

Il comune ha sbandierato questo “credito di imposta” come una grande iniziativa e nella compiacenza di chi dovrebbe difendere gli imprenditori, nessuno ha sollevato qualche semplice domanda.

Al netto delle leggi in vigore e alla luce dei danni da covid all’economia, nessuno ha evidenziato al comune di Ischia che richiede la tassa della spazzatura come per l’anno 2019 è un modo per affossare sia chi ha avuto il coraggio di aprire, sia chi, invece, non ha avuto la forza o la volontà di aprire la scorsa estate.

Soprattutto chi non ha aperto, perché per il 2020 questa azienda deve pagare la tassa della spazzatura per non aver prodotto rifiuti?

Ci saremmo aspettati che nel comunicato di questi difensori della categorie, qualcuno avesse fatto menzione della delibera dell’ARERA ignorata dal comune. L’autorità che regola le tariffe della TARI aveva aveva previsto che i comuni dovevano ridurre la tariffa del 25% almeno per la parte variabile per il periodo di lockdown. Ebbene il Comune di Ischia ha violato questa disposizione.

E tutti in silenzio perché, forse, dal comune di Ischia arriverà qualche briciola come credito di imposta.

Se i nostri difensori delle categorie, avessero avuto a cuore le sorti dei loro soci, avrebbero chiesto al comune di modificare il capitolato della TARI. Passi il non voler condividere la nostra battaglia contro la cattiva amministrazione dei Ischia Servizi, ma possibile che nessuno ha chiesto conto ad Enzo Ferrandino che nell’anno 2020 il comune ha avuto un grande risparmio sul servizio Nu?

Nessuno di questi “difensori” ha chiesto conto delle 12.497.90 tonnellate di rifiuti conferite in meno durante il 2020? O a loro basta che il comune approvi il rateizzo delle tasse non pagate?

Quanto è costato, in meno, il conferimento in discarica? Quanti soldi in meno ci sono voluti per smaltire oltre 12mila tonnellate?

Soldi che sarebbero potuti andare alle imprese e ai cittadini. Soldi veri.

Purtroppo, però, quando il corpo intermedio tra utenti e poteri si fa schiacciare dal piccolo e proprio interesse accade che nessuno mette i piedi a terra (al netto di chi scrive). C’è qualcuno che ha chiesto che il risparmio che il Comune ha avuto nel 2020 lo utilizzasse come riduzione della tassa nel 2021? Macché, oltre al rateizzo personale e ad un po’ di visibilità per l’amico politico non si va.

C’è chi ha a cuore l’interesse della categoria che dovrebbe tutelare o la nomina serve solo a barattare una piccola posizione di comodo e di potere? Oltre alle chiacchiere, in questo paese, riusciamo a fare anche qualche “piccolo” fatto?