Se la vede il sindaco: una timbrata e via…

Gaetano Di Meglio | Il settore 3 e il settore 5 del comune di Forio non servono a niente. Sono ambiti inutili che vengono scavalcati con un semplice timbro e firma del sindaco.

La Bassanini non esiste più! Forio è tornato nel 1976 quando i dirigenti e la pubblica amministrazione vivevano un’altra stagione.

Davvero oggi l’autorizzazione per una tabella pubblicitaria smontabile temporanea stagionale per 120 giorni può essere rilasciata con un nulla osta del sindaco.

E quale nulla osta può dare il sindaco? Quale potere ha il sindaco in termini di autorizzazione? Sembra nessuno!

Il fatto che Enrico Buono abbia installato uno, 10 o centomila cartelli a Forio non è un problema. Se ha le autorizzazioni e il sistema consente la partecipazione di tutti i player della comunicazione non c’è nessun problema. Ma se anche Enrico Buono abbia questo canale preferenziale va bene lo stesso, la domanda, però, è legata all’agire dell’Amministrazione.

Davvero dobbiamo pensare che basta un timbro del sindaco per attivare questa autorizzazione. Quindi la posso chiedere anche io o un’altra qualsiasi azienda dell’isola o del mondo?

A Forio basta solo questo? Un timbro del sindaco con scritto N.O. per quanto di competenza? Davvero? Che competenza ha il sindaco in questa materia? Sembra nessuno!

Per fare una battuta, diciamocelo, a Forio il tuo business lo protegge il timbro del sindaco. Assurdo. Sperando che qualcuno indaghi e che qualcuno si indigni.

Non sappiamo se gli uffici abbiano emesso altre autorizzazioni nel merito, sappiamo solo che questo timbro è un’offesa per tutti quelli che hanno a che fare con la pubblica amministrazione e la burocrazia del comune di Forio. Tutti i cittadini di Forio che sono in attesa di ricevere un’autorizzazione per l’installazione di qualcosa smontabile e temporanea 120 giorni, posso andare dal sindaco e chiedere un timbro. Che ci vuole, un minuto e passa la paura…

Se bastasse solo un timbro…