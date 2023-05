Se il comune di Ischia SCIAvola sulla Siena: il nuovo affondo di Gigiotto Rispoli

Gaetano Di Meglio | La faccenda “Siena” è cruciale. Lo è per lo sviluppo di Ischia Pont e e non solo. Lo è perché rientra in quella sfida – più grande e non ancora ben messa a fuoco – di quello che deve essere il comune di Ischia. Enzo Ferrandino, al suo secondo mandato, ha tutte le frecce nella faretra per cambiare il destino e il corso del comune isolano ridotto a vagone da una serie di scelte. Scelte che possono essere cambiate, che devono essere figlie di una visione più ampia e che, oggi più che mai, non possono essere più rimandate.

I social sono pieni di luoghi comuni e di analisette di tizio e di caio. Un mare di luoghi comuni, lontani dalla realtà e, soprattutto, lontani dalla racconto di quello che siamo. Imprigionati nel falso mito dei tempi che sono stati, schiavi di una cattiva e marcia autoanalisi, il comune di Ischia si trova a restare chiuso la sera durante la settimana.

Senza entrare, però, in queste valutazioni che dovrebbero essere oggetto di discussioni dei vari separa padiglioni auricolari eletti, la vicenda Parcheggio della Siena è fortemente attuale. Centrale, prioritaria.

Avete sentito che un consigliere comunale abbia espresso un proprio pensiero? Pensate che lo abbia? Pensate che sia riuscito da solo a farsi un’idea? Pensate che qualcuno abbia chiesto conto al sindaco della revoca di Paolo Ferrandino? Pensate che qualcuno abbia chiesto al Sindaco – prima o dopo – quale potrebbe essere il futuro di Ischia Ponte? Vabbè, torniamo a trattare gli argomenti seri.

Come i lettori del Dispari sanno bene, la vicenda della Siena è ad un bivio: restare per anni così o, invece, essere liberata, completata e resa operativa. Un’operatività che oggi è legata all’azione del comune di Ischia che da 4 aprile non invia alla Soprintendenza la richiesta del 167 e che, forse, attende l’esito dei procedimenti dinanzi al TAR. E’ questa, davvero, la posizione del comune. Tenere tutto fino al 7 giugno? Perdere giorni e settimane di lavoro per tenere un punto “amministrativo” quando la battaglia politica e sociale è stata già vinta e stravinta? Sembra una posizione miope rispetto al paese.

Un po’ il lato B della situazione che si vive al “porto” e a “Via Roma” dove scelte poco lungimiranti hanno portato ad costante e progressiva forianizzazione della movida (per usare un termine un po’ largo).

La Riva Destra, la zona Porto e Via Roma, infatti, sono fuori dal giro delle zone che vanno. I taxi e le auto sostano in divieto e quella che era una zona vitale è diventata una zona morta ma con tanti posti auto al coperto. E’ vero, il comune incassa il parcheggio e i ristoranti e l’economia della zona sta a guardare.

E al ponte? Al Ponte è così grave che neanche col traffico aperto si vede un’anima. Zero attrattive, zero motivazioni, zero interesse e zero sviluppo. Anche col traffico aperto.

Perché la Siena, però, diventa oggetto di scelta cruciale? Perché è inevitabile che attorno a questa infrastruttura possa crescere l’interesse economico, imprenditoriale e si possa ipotizzare un rilancio di quella economia che soffre, che vorrebbe sperare e che, almeno ci piace pensarlo, attende un segnale.

La vicenda amministrativa è chiara: da una part c’è il comune che rivendica una linea, dall’altra parte, invece, il privato che si difende. E, senza paura di dirlo, è un privato che cerca il proprio lucro e vuole massimizzare la propria azienda. Ora con il parcheggio, ora con l’auditorium che, tra l’altro, attende solo di sfoderare dalla plastica dalle sedie per entrare in attività con i suoi 500 posti a sedere.

Ad oggi il parcheggio è sotto sequestro in virtù dell’ordinanza di demolizione emessa dal comune e annunciata dal Sindaco Ferrandino in conferenza stampa.

Un’ordinanza di demolizione avversata al TAR Campania dai Santaroni e che è motivata, oltre che dalle parole che abbiamo già pubblicato dell’urbanista Sebastiano Conte, anche da una nuova perizia del prof. Francesco Rispoli che ha resto un nuovo parere pro veritate “sugli esiti dell’accertamento tecnico del 07.03.2023 svolto dai tecnici comunali Ing. Francesco Iacono e Geom. Filippo Buono in Ischia (NA) sulla via Pontano presso il costruendo “Parcheggio e sala Polifunzionale in località La Siena””.

Un documento di cui pubblichiamo un’ampia porzione in questa edizione e di una seconda parte nell’edizione di domani, che va letta alla luce delle scelte e degli eventi che sono venuti fuori.

Una perizia, questa, che anche nei toni è diversa dalla precedente. Diciamo che quella spocchia iniziale non si percepisce come, invece, era evidente nel primo testo della professore di Via Quercia.

Questa volta, questa perizia, arriva dopo lo scontro. È una perizia di pace. È l’ulteriore calumet servito all’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia e anche alla parte politica. Questa volta non c’è da difendere l’impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura del parcheggio. Questa volta il casus belli è stato sotterrato. Questa volta si parla di quattro panchine e di una distesa di verde.

Ma soprattutto, leggendo tra le parole del prof. Rispoli – e poi lo leggeremo nel dettaglio con maggiore attenzione – si possa continuare a fare la guerra per una difformità di 0,42 cm: ovvero 4,2 millimetri sopra il piano di campagna!

Senza voler emettere giudizi, però, la prima parte della relazione del prof. Rispoli ci permette di avere una visuale diversa e, al netto di altri pareri tecnici, aggiunge un’ulteriore argomento sul tavolo del dibattito. Dopo l’emissione dell’ordinanza di demolizione ognuno si è fatta la sua idea, tuttavia, però, soprattutto alla luce della rinuncia del fotovoltaico, c’è da leggere con attenzione.

“In particolare, mi è stato richiesto – scrive Rispoli – di esaminare l’Accertamento tecnico del 7 marzo 2023 eseguito dai Tecnici comunali Ing. Francesco Iacono e Geom. Filippo Buono presso il costruendo “Parcheggio e sala Polifunzionale in località La Siena”; ditta: Turistica Villa Miramare SPA.

I CONTRO CONTROLLI I RISPOLI

Al fine di espletare l’incarico sono stati svolti precisi controlli ed esami, anche in loco, sia manuali che strumentali, e ciò a seguito di regolare autorizzazione concessa dal PM agli architetti Giuseppe e Massimiliano Mattera, i quali hanno ricevuto da me apposite indicazioni e, in particolare, hanno svolto le loro operazioni fuori terra sotto la mia osservazione e le specifiche e puntuali indicazioni che ho fornito da posizione che, pur esterna all’area di cantiere, mi consentiva, tuttavia, di relazionarmi con loro sia visivamente che a voce diretta e/o a mezzo telefono cellulare. Dai detti controlli sono emersi errori di calcolo e di rilevazione da parte dei suindicati tecnici del Comune, posti a base del provvedimento del 7/3/2023 avente ad oggetto il sequestro preventivo dell’opera, e annessa ordinanza di demolizione per asseriti abusi edilizi ed irregolarità. Lo strumento utilizzato, è un laser scanner Leica mod BLK 360 siid 3510050. Le tolleranze relative alle misurazioni sono contenute nel limite di 5 millimetri.

“ACCERTAMENTI DEL COMUNE CONTRASTANTI”

Va subito evidenziato – scrive Rispoli – che il secondo accertamento tecnico del 07.03.2023, ad opera dell’Ufficio Tecnico Comunale, contrasta con il primo accertamento del 28.02.2022, nel quale, al contrario, è scritto che dopo aver “proceduto al rilievo sia in pianta che in elevazione delle strutture”, l’Ufficio ha accertato: “la conformità dell’intero complesso fin qui eseguito sotto il profilo plano volumetrico ai citati titoli edilizi” e, importante, “che l’immobile fin qui realizzato corrisponde per sagoma, superficie e volume a quanto riportato nei grafici allegati al PDC n. 38/2010, SCIA in variante prot. N. 15419 del 19/6/2014, DIA in variante prot. N. 29448 del 19/10/2016 e SCIA in variante prot. N. 2664 del 22/01/2021”;

COMUNE “COMPLICE”

Senza che tale primo accertamento del 28/2/2022 abbia formato oggetto di un procedimento di autotutela e/o di un provvedimento di annullamento – sottolinea l’ex assessore del comune di ischia -, con il successivo accertamento tecnico del 7/3/2023 sono invece rilevati abusi e difformità per sagoma, superficie e volume e poi aggiunge che nel tempo trascorso tra i due accertamenti (dal 28 febbraio 2022 al 07 marzo 2023), non è stata eseguita fuori terra altra opera eccetto i massetti delle pendenze e le impermeabilizzazioni del solaio di copertura. (omissis).

La sintesi dell’ordinanza di demolizione che Rispoli contesta è che: “In definitiva, valutati complessivamente e senza parcellizzazione alcuna gli abusi e le difformità predette, considerato che le opere risultano eseguite in area assoggettata a vincolo paesaggistico (zona a protezione integrale del vigente P.T.P) si conclude che il complesso edilizio oggetto dell’accertamento è stato realizzato con variazioni essenziali».”

Il testo di Rispoli, poi, aggiunge e mette in chiaro anche che “Nel rapporto della P.G., si legge che per il rilievo del manufatto gli operatori stessi si sono avvalsi del geom. Antonio Sessa come ausiliario di P.G. Nello stesso si fa anche riferimento a “punti GPS” ma non vi è traccia dello strumento utilizzato (marca e numero di matricola) e non è stato allegato il certificato di taratura dello stesso strumento.” Un po’ come gli autovelox per intenderci…

A questo punto, però, poi, Rispoli chiarisce un aspetto che, a chi è poco pratico della materia è sfuggito e che, in verità, merita la nostra attenzione perché accende un riflettore anche su tutto l’agire del comune di Ischia. Abbiamo capito che “Paolo è buono” una volta e che “Paolo è cattivo un’altra volta”, tuttavia, però, vorremmo al Comune di Ischia tante “mogli di Cesare”!

ABUSIVO, PERO’….

Nella relazione del 31 gennaio 2023 di Rispoli, si era proceduto a riassumere il quadro delle opere in questione. Le opere del Parcheggio della Siena sono state realizzate in virtù di vari titoli edilizi abilitativi, il primo dei quali è il P.d.C. n. 38 del 2010. “La complessità – si legge – dell’opera – si tratta di un manufatto di oltre 30.000 mc, il piano di posa delle cui fondazioni è collocato a una profondità di circa 7,5 metri sotto il livello del mare, distante poche decine di metri – ha richiesto in corso d’opera l’adozione di alcune perizie di variante, puntualmente inoltrate al competente ufficio tecnico, mediante procedura di SCIA. Dette SCIA non sono state oggetto di rilievi.

SE IL COMUNE SCIAVOLA SULLA SIENA…

“Le varianti al P.d.C. 38/2010 sono state supportate dai seguenti titoli abilitativi: SCIA PROT. n. 15419/2014 del 19.06.2014; SCIA PROT. n. 26276/2015 del 09/10/2015; DIA PROT. n. 29448/2016 del 19.10.2016; SCIA PROT. n. 17874/2020 del 14.05.2020; SCIA PROT. n. 2664/2021 del 22.01.2021.

In sintesi, tali titoli hanno i seguenti oggetti:

RELAZIONE DELLA SCIA 2014: l’intervento è da intendersi quale aggiornamento grafico al permesso a costruire n.38/2010 riguardanti lievi modifiche interne pienamente compatibili con il permesso rilasciato pertanto non richiedenti alcuna modifica allo stesso.

RELAZIONE DELLA SCIA 2015: La variante consiste in una modifica distributiva interna della sala polifunzionale.

RELAZIONE DELLA DIA 2016: Fermo restando quanto previsto nel progetto principale e tutto quanto sino ad oggi approvato, con la presente si vanno a descrivere le opere riguardanti la realizzazione di locali tecnici interrati a servizio del parcheggio e della sala polifunzionale ipogea. I locali che nel particolare si sono resi necessari a seguito dell’aggiornamento progettuale impiantistico e delle mutate esigenze della committenza sono: un unico locale antincendio a servizio sia della sala che del parcheggio da posizionarsi al di sotto della prevista rampa di accesso al piano di parcamento in copertura e da posizionarsi quindi in interrato nello spazio tra il costruendo parcheggio e la sede viaria di via Pontano, l’accesso al locale sarà garantito ai vigili del fuoco direttamente da via pontano per mezzo di una scala a superamento dei livelli; una unica riserva idrica antincendio interrata, conforme alle prestazioni richieste ed approvate con il Certificato Preventivo di Conformità Antincendio in possesso, da realizzarsi a servizio sia della sala ipogea che del parcheggio e da posizionarsi in prossimità dell’ingresso pedonale di progetto alla sala, tale riserva verrà realizzata in alternativa alle due riserve idriche previste con SCIA Prot. 154/2014 ed allegate alla richiesta di certificato preventivo di prevenzione incendi, la tipologia rispetto alla precedente autorizzazione passa da prefabbricato ad in opera, sempre completamente interrato mantenendo invariate le volumetrie di riserva idrica; un locale atto ad ospitare un impianto di trattamento aria a servizio della sala e da posizionarsi nella zona ovest del lotto di intervento. Le opere in oggetto sono parte integrante del progetto approvato con Permesso di Costruire n.30 del 26 Novembre 2010 e non ne modificano in alcun modo la sostanza. Le predette modifiche non apportano alcuna modifica a pianta e prospetti di sala e parcheggio. Dal confronto dei grafici emerge in modo palese che l’intera sistemazione esterna del progetto rimane pressoché invariata. L’aggiornamento che si inoltra tramite DIA si è reso necessario anche in virtù di una diversa scelta in merito a utilizzo di tecnologie impiantistiche alternative a quelle inizialmente previste. Le modifiche sono pienamente congruenti con il progetto originario e pertanto non costituiscono variante del sopra citato permesso di costruire.

RELAZIONE DELLA SCIA 2020: si indicano le modifiche che verranno effettuate e si specifica che vi è una diminuzione della superficie al terzo livello interrato. Vi si legge, tra l’altro: “la riduzione di questo terzo livello interrato implica una revisione dei corpi scala anche se marginale e il necessario spostamento, anche se di poco di uno dei vani ascensore, quello posto nei pressi dell’adiacente sala. Tale spostamento si avrà anche per il torrino ascensore vetrato in copertura posto al di sotto della pensilina verde da realizzarsi e pertanto senza modifica rilevante dei prospetti e delle coperture”.

RELAZIONE DELLA SCIA del 2021 viene descritto il locale tecnico sotto via Pontano e il ridisegno della rampa di accesso.”

E qui, Rispoli agita la scimitarra del difensore e accende una luce spot anche sulla bontà di alcune mosse: “Il secondo accertamento del 7/3/2023, pur dando espressamente atto delle suddette cinque DIA/SCIA tra i titoli abilitativi in possesso della Turistica Villa Miramare S.p.A, prende in considerazione la sola SCIA/DIA del 2021, al fine di contestare una difformità del locale impianti realizzato in virtù della predetta SCIA, senza specificare i dettagli della asserita difformità. A differenza quindi dell’accertamento dell’UTC del marzo 2022, che si riferisce a tutti i titoli (P.d.C. e successive SCIA/DIA), l’ordinanza successiva, nel contestare presunte difformità, prende in esame i soli grafici del P.d.C, ma omette di tener conto delle varianti adottate, tutte redatte in base alle vigenti norme in materia ambientale: infatti le varianti apportate rientrano nelle casistiche dell’allegato A del DPR 31/2017 che sono realizzabili senza la richiesta di autorizzazione paesaggistica”.

Ops, c’è qualcuno che è SCIAvolato sulla Siena e ha fatto finta di non sapere?

1 – continua