“Se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte!”

7 le Regioni in cui si vota questo autunno per le elezioni regionali, ma per Campania, Veneto e Puglia la data del voto è ancora da definire



Sono 7 le Regioni in cui si vota questo autunno per il rinnovo dei Consigli regionali: Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Si parte con la Valle d’Aosta il 28 settembre e le Marche (28 e 29 settembre), poi sarà la volta della Calabria (5 e 6 ottobre) e della Toscana (12 e 13 ottobre), mentre per Campania, Veneto e Puglia la data del voto resta ancora da stabilire.

Il Consiglio di Stato ha confermato tuttavia che queste tornate elettorali dovranno svolgersi entro il 23 novembre e se in alcune Regioni i candidati sono già stati ufficializzati, in altre sono ancora in corso le trattative politiche.

Roberto Fico, da meno di 48 ore è il candidato presidente della Regione Campania per il campo largo di centrosinistra ed il suo nome, che in realtà circolava già da mesi, ha dovuto vincere diverse resistenze, alcune diciamo, ancora sin troppo attive, più del Vesuvio. A partire da quella di Vincenzo De Luca, al cui figlio il Partito democratico sembrerebbe aver dovuto concedere la segreteria regionale, seppur lui neghi.

In verità, Piero De Luca, deputato dem, è allo stato candidato alla segreteria campana del Pd, quand’anche da solo, ed il governatore c’ha tenuto a ribadire: “C’è una Costituzione che garantisce che ogni cittadino deve essere valutato per quello che è, con la sua persona, con le sue qualità, con le sue caratteristiche. Su questa scia, mio figlio non dovrebbe fare mai politica. Questa si chiama barbarie, si chiama cafoneria, si chiama volgarità, è un modo ipocrita”. E ha concluso: “Solo in Italia succede questo. Solo in Italia. In altri paesi ovviamente si valutano le persone”.

Incalzato poi ancora da Telese, a “L’Aria che Tira”, lo sceriffo, che in passato aveva definito Fico “moscio”, sulla sua candidatura come presidente regionale ha chiarito: “Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno fatto una fuga in avanti e non va bene”. Parlando poi della presentazione di Roberto Fico (M5S) a Napoli, alla presenza di Giuseppe Conte, ha proseguito: “Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso”. Infine non ha mancato una stoccata al Pd e al fatto di non essere stato invitato alla festa dell’Unità: “Non mi hanno invitato ed hanno mantenuto il livello di cafoneria”. De Luca ha ribadito che è ancora in attesa dei programmi “altrimenti è politica politicante”.

Ha mostrato idee molto chiare come al solito lo Sceriffo: «Se un leader deve parlare alle persone, deve usare il linguaggio delle persone normali. Tutto quello che ho detto in passato contro i 5 Stelle rimane scritto nella pietra. Parliamo di una stagione politica nella quale facevamo i conti con demagogia e infantilismo politico. Non cambio niente». Su Conte, cui ha riconosciuto il ruolo importante nella nuova fase del M5S ha detto: «Si è aperta una nuova stagione politica grazie a Conte, per superare gli elementi di infantilismo e demagogia della prima esperienza dei 5 Stelle. Mi sembra un lavoro interessante che va incoraggiato. Se gli esponenti del M5S si collocano su questa linea, va bene: bisogna avere fiducia e speranza nel futuro». Tuttavia, poi, ha tuonato: «Ma nessuno si illuda che le intese politiche possano attenuare le mie opinioni. Io non faccio intese con nessuno: dico quello che penso».

Per il governatore uscente sarebbe necessaria la costruzione di una coalizione progressista e credo che punterà alla Segreteria Nazionale a questo punto: «Si sta aprendo una nuova fase politica e si lavora per una coalizione progressista. Credo sia un atto di responsabilità. A due condizioni: che non sia buttato a mare il lavoro sulla Campania e che si definisca un programma chiaro e non demagogico. Se qualcuno propone di chiudere il termovalorizzatore in Campania, per quello che mi riguarda, non può essere accettato».

Vincenzo De Luca, a “L’aria che tira” su La7, ha in effetti affrontato diversi temi di attualità e sul candidato del centrosinistra Roberto Fico ha tra l’altro anche sottolineato: “Mica aspettavamo Fico a ricordarci che vi sono aree di povertà in Campania. Solo che lui non sa che abbiamo fatto le politiche sociali più avanzate d’Italia. Da quando avevamo il Covid, da quando siamo stati gli unici a raddoppiare le pensioni minime dei nostri pensionati per due mesi. Garantiamo da cinque anni il trasporto scolastico gratuito agli studenti fino a 26 anni. Garantiamo a chi lo chiede l’assistenza dello psicologo, garantiamo alle famiglie un contributo per il secondo nato, per il primo nato, per gli asili nido. Garantiamo, cioè, l’aiuto alla povera gente, ma non intendiamo fare porcherie clientelari”.

“Abbiamo avuto in Campania tutta una serie di degenerazioni. Ai tempi del reddito di cittadinanza, c’erano coppie che si separavano per finta per prendere il doppio reddito, gente che presentava certificati di famiglia falsi, gente che non dichiarava i propri beni mobili e immobili. Ora, io credo che ci sia oggi un assegno di inclusione limitato, magari i soldi risparmiati dal Governo dovevano essere, destinati per l’incentivo alla maternità e, comunque, per le politiche sociali, ma in ogni caso credo che questa sia una storia del passato”.

Di qui l’affondo, certamente pensato, strategico, quasi un monito, una minaccia: “Meloni merita rispetto”, “Giorgia Meloni ha una caratteristica che quando parla si fa capire. Lei si è costruita da sola e merita rispetto. Il suo limite è che è circondata da una banda di squinternati, tranne due o tre”.

“Così costruirò il futuro della Campania”? Temo che Roberto Fico debba ancora fare i conti con chi potrebbe davvero togliergli ogni possibilità di farlo, per l’appunto Vincenzo De Luca.

“Fare politica significa prendersi cura del proprio territorio. L’ho fatto prima da attivista, poi all’interno delle istituzioni. L’ho fatto lavorando nel concreto sui temi, facendo battaglie importanti. Sui beni comuni, sulla sanità pubblica, sull’ambiente, la lotta alle diseguaglianze, la sostenibilità”, ha detto Roberto Fico presentando la sua candidatura, “un percorso di cui vado orgoglioso e che voglio portare avanti nella mia regione. In Campania. Sono figlio di una terra straordinaria, che mi ha insegnato e dato molto. Una terra dove esistono eccellenze in tanti campi, dalla cultura al mondo dell’impresa, e dove però ci sono ancora problematiche che ne ostacolano la crescita e che non permettono di liberare tutte le energie positive che potrebbero contribuire al bene comune”.

“Sono convinto che questa regione, che amo profondamente, – prosegue il pentastellato – possa esprimere un nuovo protagonismo civico grazie all’entusiasmo dei suoi giovani, alle competenze dei suoi professionisti, ai talenti, alla partecipazione di tanti, tra cittadini, realtà sociali, imprese, che vogliano dare il loro contributo. Ed è per questo che sono pronto a mettere in campo tutte le mie energie. Sarò con il presidente Conte a Napoli, perché c’è un futuro da costruire per la Campania e possiamo costruirlo tutti insieme”.

Grande soddisfazione l’ha espressa anche l’attuale commissario Pd regionale Antonio Misiani: “Abbiamo lavorato con determinazione per costruire una coalizione larga e plurale, capace di unire attorno a una candidatura condivisa le forze politiche e civiche alternative alla destra.

La scelta di Roberto Fico di mettersi a disposizione di questo progetto rappresenta un passaggio importante e positivo. In questi dieci anni il PD è stato protagonista di un percorso amministrativo che ha conseguito risultati significativi. Con la candidatura di Fico si apre ora una stagione nuova. Il Partito Democratico farà la sua parte fino in fondo per presentare ai cittadini campani un progetto di governo forte e credibile, capace di dare risposte concrete sulla sanità pubblica e le politiche sociali, sui trasporti e le infrastrutture, sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente”.

Peccato che di fatto il PD non ha espresso un bel niente, giammai un candidato valido, ed ha semplicemente lasciato spazio al Movimento di Conte, quello che si prepara di certo a scalzare anche la stessa Schlein dalla segreteria politica che, ahimè, oggi detiene e gestisce davvero “malamente”.

Elly Schlein, ecco, per l’appunto, adesso come adesso non si capisce proprio da quale pulpito si senta di poter provocare il Centro Destra: «Noi già in pista». Ma in pista dove? E tutto questo perché Meloni, Salvini, Tajani e Lupi starebbero ancora cercando la sintesi? Troppo poco per sentirsi già vincitrice! Semmai poi, avrebbe vinto Conte!

Nel Centro destra c’è chi ancora parla di Stefani, Cirielli e D’Attis quali favoriti, ma credo che ci sarà una sorpresa. L’individuazione dei candidati in Veneto, Campania e Puglia è di fatto un processo complesso e certamente anche non privo di frizioni interne, tuttavia, la compattezza della coalizione di governo non è in dubbio.

In Campania, Fratelli d’Italia punta da tempo sul viceministro Edmondo Cirielli, ma sta prendendo quota in queste ore anche l’ipotesi Mara Carfagna: un volto più moderato, popolare e vicino a Noi Moderati, utile per allargare il consenso in una regione tradizionalmente votata a sinistra.

Nulla è ancora ufficiale, ma presto lo sarà.

Ecco, fermiamoci al momento attuale: ha proprio ragione il Governatore De Luca, la cui espressione, che riproponiamo, ci sembra oltremodo rappresentativa della candidatura di Roberto Fico per il Campo Largo. “Se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte”!