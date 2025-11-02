Scurdammece ‘o passato, Viciè! (E’ ‘na parola) | #4wd

Alla fine la pace è arrivata. Non quella nel mondo, ovviamente, ma quella più improbabile e spettacolare: la pace tra Elly Schlein, Vincenzo De Luca e Roberto Fico. Dopo mesi (anni?) di accuse, ironie, stoccate, negazioni del terzo mandato e conseguenti guerre di trincea, i tre si sono ritrovati a Napoli a sorridersi davanti ai fotografi, uniti in un abbraccio politico che sembrava più un esercizio di contorsionismo.

L’occasione è la vigilia delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, quando il centrosinistra proverà a mostrarsi “compatto” come non lo è mai stato, con Fico candidato e De Luca “padre nobile” (o almeno così recita il copione) con la sua lista “A testa alta” con cui punta senza mezzi termini ad ottenere il primato delle urne. Elly Schlein, in perfetto stile “voce della speranza progressista”, ha pronunciato la frase che in certi momenti diventa inevitabile, come l’applauso dopo l’inno nazionale: “Uniti si vince”.

E giù il sorriso istituzionale, i flash, i consensi di circostanza. Poi, con tono da cerimonia di riconciliazione, la segretaria ha aggiunto: “Abbiamo un centrosinistra unito e compatto per innovare e proseguire nel solco del buon governo di questi anni, di cui ringraziamo il presidente De Luca, che ha fatto grandi cose per la vostra regione”.

Sì, proprio lei: Elly Schlein che fino a ieri non perdeva occasione per marcare le distanze dal governatore campano, definito più volte come “il simbolo del vecchio modo di fare politica”. Ora, improvvisamente, il “vecchio modo” è diventato “buon governo”. La magia del voto: trasforma le spine in rose, e le rose in slogan. E che dire di Vincenzo De Luca, l’uomo che fino a pochi mesi fa definiva i dirigenti romani del PD “una banda di sprovveduti”, salvo ora ringraziare la “nostra segretaria” per la “chiarezza” e la “visione condivisa”. Chiarezza sì, ma forse solo sul fatto che senza un po’ di teatro non si arriva da nessuna parte.

De Luca, davanti alle telecamere, appariva come un nonno indulgente che sopporta i nipoti idealisti: ogni parola un sospiro, ogni applauso un calcolo. E poi c’è lui, Roberto Fico, che per anni è stato l’incubo di De Luca e il volto “alternativo” alla gestione deluchiana. L’ex presidente della Camera, ora candidato alla guida della Campania, si ritrova a fare il trait d’union in una famiglia politica che somiglia più a una sitcom che a una coalizione. Da un lato la Schlein che parla di “rinnovamento e partecipazione”; dall’altro De Luca che traduce tutto in “va bene, ma poi decidiamo noi”. E Fico in mezzo, a cercare di sorridere senza sembrare rassegnato.

La scena di ieri a Napoli sembrava una di quelle riunioni di condominio in cui tutti si odiano, ma si deve comunque firmare la carta per rifare il tetto. I sorrisi erano stretti, le strette di mano tese come fili di nylon. “Abbiamo una grande squadra, con competenze e visione”, ha aggiunto Schlein. Ma la verità è che più che una squadra sembrano un matrimonio combinato per evitare la sconfitta.

È la pace armata del centrosinistra campano: ognuno conserva le proprie trincee, ma per ora nessuno spara. L’obiettivo è uno solo: arrivare al voto senza farsi esplodere addosso. Dopo il 24 novembre, si vedrà. Forse torneranno a dirsi quello che pensano davvero, forse scopriranno di piacersi più del previsto (ma è improbabile).

O forse, se le daranno di santa ragione.

Intanto, la Campania assiste divertita a questo nuovo spettacolo politico, una commedia dal titolo “Uniti per forza”, regia di Elly Schlein, con Vincenzo De Luca nel ruolo del patriarca benevolo e Roberto Fico in quello del giovane idealista costretto a stringere la mano al sistema che voleva rovesciare con gli amichetti grillini. Biglietto d’ingresso gratuito, ma si paga in credibilità.

Alla fine, “uniti si vince”, dicono. Ma guardandoli insieme, si ha il sospetto che sia più corretto dire: “uniti, si sopravvive”. E in politica, spesso, è già un miracolo.