Scuole chiuse in Campania fino al 1 marzo

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha appena emanato un’ordinanza che prevede la CHIUSURA STRAORDINARIA PER TRE GIORNI DI TUTTE LE SCUOLE DELLA CAMPANIA, di ogni ordine e grado, al fine di consentire una sanificazione straordinaria. Le scuole per tale motivo resteranno chiuse fino al primo marzo.

Ecco il testo esclusivo dell’ordinanza n.4 del 26/02/2020 firmata dal governatore De Luca che reca le disposizioni afferenti le ulteriori misure assunte per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-2019.

Il testo esclusivo

Il Presidente della regione De Luca, preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e, alla luce delle altre misure urgenti, compreso il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia:40B e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” ha ritenuto di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio; nonché ritenuto che da situazione imponga l’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica. In tale ottica De Luca ordina “con riferimento all’intero territorio regionale, con efficacia dall’adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine è grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria, salve le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università. Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze preside e n.2/2020 nonché tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti autorità statali al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione è già stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ministero della Salute, ai Prefetti delle province della Regione Campania, al Dirigente Scolastiche. Come tutte le ordinanze la stessa può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini previsti dalla norma. L‘ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.