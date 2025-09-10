Scuole chiuse a Lacco Ameno. Allerta per le zone “calde”

Scuole, parchi e cimitero comunale serrati per rischio idrogeologico; la Protezione civile invita i cittadini alla massima prudenza di fronte a temporali e possibili frane

A Lacco Ameno scatta la massima prudenza per l’ondata di maltempo che sta interessando la Campania. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo di colore arancione valida dalle 14 di mercoledì 10 settembre fino alle 14 di giovedì 11. Le previsioni annunciano precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di intensità moderata o forte, accompagnati da raffiche di vento e mare agitato lungo tutto il litorale, compresa l’isola d’Ischia.

Il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, dei parchi giochi, delle aree fitness e dei centri ricreativi. Serrati anche il parco di Villa Arbusto e il cimitero comunale di via Montevico. Una misura che mira a ridurre i rischi connessi alla situazione idrogeologica, caratterizzata dalla possibilità di allagamenti e smottamenti.

L’amministrazione invita la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili. Si raccomanda di evitare locali interrati o a piano terra nelle zone soggette a forti deflussi idrici e, in caso di allagamento, di staccare immediatamente l’energia elettrica. Si chiede inoltre di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e, laddove non fosse possibile farne a meno, di procedere con la massima cautela, segnalando eventuali criticità ai numeri di emergenza.

Particolare attenzione viene chiesta per le aree già individuate come vulnerabili: i versanti di Cava del Monaco e di Cava Sciallicco, via Letto di Lava e via Montevico, zone dove il rischio di frane e smottamenti rimane elevato. La Protezione civile sottolinea che il peggioramento delle condizioni meteo potrebbe determinare ulteriori criticità improvvise e raccomanda alla popolazione di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.