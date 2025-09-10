mercoledì, Settembre 10, 2025
type here...
APERTURALacco Ameno

Scuole chiuse a Lacco Ameno. Allerta per le zone “calde”

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Scuole, parchi e cimitero comunale serrati per rischio idrogeologico; la Protezione civile invita i cittadini alla massima prudenza di fronte a temporali e possibili frane

A Lacco Ameno scatta la massima prudenza per l’ondata di maltempo che sta interessando la Campania. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo di colore arancione valida dalle 14 di mercoledì 10 settembre fino alle 14 di giovedì 11. Le previsioni annunciano precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di intensità moderata o forte, accompagnati da raffiche di vento e mare agitato lungo tutto il litorale, compresa l’isola d’Ischia.

Il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, dei parchi giochi, delle aree fitness e dei centri ricreativi. Serrati anche il parco di Villa Arbusto e il cimitero comunale di via Montevico. Una misura che mira a ridurre i rischi connessi alla situazione idrogeologica, caratterizzata dalla possibilità di allagamenti e smottamenti.

L’amministrazione invita la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili. Si raccomanda di evitare locali interrati o a piano terra nelle zone soggette a forti deflussi idrici e, in caso di allagamento, di staccare immediatamente l’energia elettrica. Si chiede inoltre di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e, laddove non fosse possibile farne a meno, di procedere con la massima cautela, segnalando eventuali criticità ai numeri di emergenza.

Particolare attenzione viene chiesta per le aree già individuate come vulnerabili: i versanti di Cava del Monaco e di Cava Sciallicco, via Letto di Lava e via Montevico, zone dove il rischio di frane e smottamenti rimane elevato. La Protezione civile sottolinea che il peggioramento delle condizioni meteo potrebbe determinare ulteriori criticità improvvise e raccomanda alla popolazione di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos