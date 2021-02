Scuole Calcio Elite: Academy Procida «sospesa»

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato l’elenco delle Scuole Calcio Elite, a seguito delle fasi di controllo previste dal Sistema di Riconoscimento delle Scuole Calcio. Tale elenco risulta essere parziale essendo in corso ulteriori approfondimenti che riguardano specifiche società, come indicato nel dettaglio (tra queste l’isolana Academy Procida, che nella scorsa stagione ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento). Tra le scuole calcio “sospese” figura l’Academy Procida, dalla passata stagione unica ad avere il riconoscimento “d’Elite” nel panorama isolano. «Con l’auspicio di ritornare al più presto allo svolgimento delle attività ordinarie – scrive il SGS – si informano le società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Élite che le strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico rappresentate dal Coordinatore Federale Regionale SGS e dal Delegato Regionale Attività di Base SGS sono a disposizione per supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari». Questo l’elenco delle Scuole Calcio d’Elite della Campania. Con l’asterisco (*) sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il primo anno.

AVELLINO: Fcd Lmm Montemiletto.

BENEVENTO: Benevento Calcio Srl, Grippo Drs Benevento, Sc Valle Telesina.

NAPOLI: Academy Sorrento, Acerrana, Alma Verde, Arci Uisp Scampia, Pol. D. Boys Melito, Cantera Napoli*, Caravaggio Svaef, Centro Ester, Europa, Giancarlo Vindice Calcio*, Madonnelle*, Micri, Pol. D. Monteruscello, Oasi Giugliano, Real Casarea, Sg Sporting Club, Sportland Nola Calcio, Sporting Arzano*, Turris Calcio Srl, Virtus Junior Napoli.

SALERNO: Sc Assocalcio Terzo Tempo,Pol. Cilento Academy, Gelbison Vallo Della Lucania, Pol. Santa Maria Cilento, Sc Spes.

SOCIETA’ SOSPESE – Al fine di permettere ulteriori approfondimenti per la determinazione del relativo livello resta in sospeso il riconoscimento delle seguenti società: Academy Procida, Blue Devils, Calcio Pomigliano, Emanuele Troise, Napoli Calcetto C/5, New Team Sangiovanni, Puteolana 1909, Internapoli Kennedy, Real Stabia, Pontecagnano, Pol. Sporting Club Picentia.