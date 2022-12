Scuole a Casamicciola. I pericoli per Lembo e Mattei: ecco perché sono chiuse fino a Natale

Le scuole di Casamicciola riaprono. Un segno di normalità. Doloroso ma opportuno. Doloroso ma vero. La prima allerta meteo, poi la seconda del tragico 26 novembre e poi niente scuola.

Ieri pomeriggio l’emissione dell’ordinanza che le riapre. La premessa recita dell’ordinanza numero 39 recita: “Nelle prime ore del mattino della giornata del 26 novembre 2022 alcuni eventi alluvionali e franosi di rilevante entità hanno interessato il Comune di Casamicciola Terme con ingenti danni a persone e cose ancora in corso di accertamento, con intervento della protezione civile e delle forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio”. Un capoverso che ci accompagnerà per molto tempo.

Dal Comune di Casamicciola, poi, ripercorrono le tappe di questa lunga “pausa scolastica”.

Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 19 del 27/11/2022 si è disposta la “Chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 28 novembre e martedì 29 novembre 2022 nonché del Civico Cimitero e Campo Sportivo e dei Parco Giochi” due giorni dopo, con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 23 del 29/11/2022 si è disposta la proroga “Chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado dal giorno 30 novembre al 3 dicembre incluso nonché del Civico Cimitero e Campo Sportivo e dei Parco Giochi. “, successivamente prorogata fino al 7 dicembre incluso con ordinanza del Commissario Straordinario n.28 del 4/12/2022 e con Ordinanze del Commissario Straordinario n.31/2022, n.33/2022 e n.34/2022 gli istituti risultavano chiusi in ossequio alla proclamazione del Lutto Cittadino in concomitanza delle celebrazioni dei funerali delle vittime;

LE MOTIVAZIONI

Lo scorso 4 dicembre, nel frattempo, è stato acquisito il verbale di sopralluogo congiunto effettuato con tecnici del genio civile, vigili del fuoco, personale scolastico e della polizia locale relativamente ai plessi scolastici G. Lembo/La Rita (via pendio lacco), A. De Gasperi (e.so Luigi Manzi – via Cumana), Istituto Comprensivo Statale Ibsen (presso immobile Casa della Vela-Le Zagare e.so V. Emanuele) e locali del Convento Padri Passionisti adibiti a scuola musicale (via S. Girardi) dal quale risulta che: “da quanto si è potuto accertare nell’immediatezza dell’intervento e da una verifica visiva, si è riscontrato quanto segue:

Plesso scolastico G. Lembo: Non sono state riscontrate criticità strutturali. Data la posizione del fabbricato in vicinanza dell’alveo di un torrente, con terreno particolarmente scosceso, si ritiene necessario mantenere chiusa la struttura nell’immediatezza;

Plesso scolastico A. De Gasperi: non sono state riscontrate criticità strutturali. In molte stanze al piano terra è stata riscontrata presenza di muffe sulla pavimentazione e sulle pareti. Prima di rendere fruibile il piano terra è necessario pulire e sanificare gli ambienti;

Istituto Comprensivo Statale lbsen: non sono state riscontrate criticità strutturali.

Locali del Convento dei Padri Passionisti adibiti a scuola musicale: non sono state riscontrate criticità strutturali.

Con altra nota, inoltre, è stato acquisito il verbale di sopralluogo speditivo redatto da personale dei Vigili del Fuoco del Genio Civile presso l’Istituto Scolastico I.T. “E. Mattei” in via Principessa Margherita, nel quale si esprime come “Esito di valutazione combinata” – “Non si può rientrare” e si accerta: “L’edificio è situato a valle di un versante, che in un primo tratto risulta sagomato secondo tre ordini di terrazzamento di cui scarpate sono sostenute da muri in pietrame intonacati, il secondo tratto, invece, che parte dalla superficie del terzo terrazzamento, risulta attestato su pendente di circa 40° con in sommità la presenza di un fabbricato che mostra al piede fenomeni di erosione fondazione. Quanto sopra comporta un potenziale scenario di instabilità connesso ad eventi meteorici particolari. “

Con il sopralluogo dai tecnici comunali l’11 dicembre, si è confermato quanto rilavato con l’accertamento del 4 dicembre ad eccezione del Plesso De Gasperi dove risulta eseguita la pulizia e sanificazione degli ambienti al piano terra.

Per questi motivi, il Commissario Calcaterra ha adottato l’ordinanza che ordina la riapertura dei plessi scolastici dal giorno 12 dicembre 2022: A. De Gasperi (e.so Luigi Manzi – via Cumana), Istituto Comprensivo Statale Ibsen (presso immobile Casa della Vela-Le Zagare e.so V. Emanuele) e locali del Convento Padri Passionisti adibiti a scuola musicale (via S. Girardi) e, inoltre, la chiusura del Plesso Scolastico IT. “E. Mattei” sito alla via Principessa Margherita e del Plesso G. Lembo/La Rita sito alla via pendio lacco dal giorno 12 al 22 (compreso) dicembre 2022, salvo ulteriori disposizioni conseguenti a successive verifiche.