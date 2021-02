ScuolaSicura, venerdì e sabato i vaccini al personale scolastico di Ischia e Procida

Ci siamo! Anche a Ischia e a Procida parte la campagna vaccini per il personale scolastico. Un passaggio fondamentale per garantire che le attività didattiche in presenza avvengano in sicurezza. La responsabile dell’Ambito 15 dott.ssa Chiara Conti ha infatti trasmesso il relativo calendario.

Nei giorni scorsi, come da accordi intercorsi con il direttore generale dell’Asl Napili 2 Nord dott. D’Amore, i dirigenti scolastici delle isole e i sindaci, erano partite le prenotazioni sulla apposita piattaforma. Ora viene confermato che nei giorni 26 e 27 febbraio verrà somministrato il vaccino a tutto il personale che ha aderito alla campagna vaccini ScuolaSicura per le isole di Ischia e Procida.

Secondo gli accordi intercorsi con i sindaci e il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott.ssa Franzese, le scuole sospenderanno le attività didattiche secondo il calendario. Ciascun dirigente scolastico, in base alle prenotazioni effettuate dagli assistenti amministrativi, valuterà se sospendere anche le attività delle Segreterie.

La somministrazione del vaccino si svolgerà presso l’Istituto Telese, in Via Fondo Bosso n. 1 nel comune di Ischia.

IL CALENDARIO

Venerdì 26 febbraio

IC FORIO 1 ISTITUTO COMPRENSIVO Ore 9,30-11,00

I.C FORIO. 2 DON VINCENZO AVALLONE Ore 11,00-12,30

LACCO AMENO – I.C. V. MENNELLA Ore 12,30-13,30

CASAMICCIOLA – I.C. IBSEN Ore 14,30-15,30

BARANO D’ISCHIA – C.D. Ore 15,30-16,30

BARANO I.C. S. ANNA BALDINO Ore 16,30-17,30

CD ISCHIA 2 Ore 17,30-18,30

CD ISCHIA 1 – PORTO Ore 18,30 – 19,30/20,00

Sabato 27 febbraio

I.P.S. “V. TELESE” ISCHIA Ore 8,30- 10,00

LICEO STATALE – ISCHIA Ore 10,00-11,00

I.T E.MATTEI-CASAMICCIOLA Ore 11,00-12,00

IC PROCIDA CAPRARO + I.S. – ITN

CARACCIOLO IM.G DA PROCIDA

SMS GIOVANNI SCOTTI Ore 13,30-14,30

I.I.S.S. CRISTOFARO MENNELLA Ore 14,30-15,30/16,00

Importante: Si raccomanda vivamente di limitare l’uso del parcheggio, anche facendosi accompagnare, al fine di non bloccare i turni previsti per le diverse scuole e di rispettare rigorosamente l’orario e il giorno di convocazione.

Come si può notare scorrendo il calendario, un vero “tour de force” nei due giorni stabiliti, per chiudere la prima fase entro la fine della settimana. Un modello organizzativo che consentirà, grazie alla collaborazione di tutti, di raggiungere a breve un importantissimo traguardo per la scuola di Ischia e Procida.