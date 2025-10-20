Scuolabus “dedicato” non passa, venti bambini a piedi. Il sindaco Pascale: “Ritardo dovuto all’avvio sperimentale”

Il debutto del nuovo servizio di scuolabus a Lacco Ameno non è iniziato nel migliore dei modi. Questa mattina, infatti, diversi genitori hanno segnalato disagi e ritardi nel trasporto dei bambini verso le scuole, in particolare per quanto riguarda la corsa del mezzo “dedicato”, che non sarebbe transitato lungo il percorso stabilito, lasciando a piedi una ventina di alunni.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata una mamma che in un commento apparso sui social ha raccontato la disavventura vissuta da molte famiglie. “Lo scuolabus dedicato questa mattina non è passato, lasciando a piedi circa 20 bambini – ha scritto la mamma –. Noi mamme li abbiamo accompagnati a scuola con un grande ritardo, perché eravamo fiduciose… ma fatte le 8.05 del pullman nemmeno l’ombra, ce ne siamo andate”.

Il post ha rapidamente attirato l’attenzione dei cittadini e del sindaco Giacomo Pascale, che ha risposto pubblicamente chiarendo le cause del disservizio. “Nel primo giorno di attivazione dei servizi Scuolabus e Piedibus sperimentali – ha spiegato il primo cittadino – si è accumulato un po’ di ritardo sulla terza corsa dal Capitello. Lo scuolabus dedicato ha comunque svolto la corsa con i bambini presenti. Da domani, registrate le criticità riscontrate, si cercherà di essere più puntuali”.

Pascale ha inoltre assicurato che la scuola “giustificherà i ritardi” degli alunni coinvolti, invitando alla collaborazione per migliorare il servizio: “Con la collaborazione di tutti si farà in modo da limitare quanto più possibile i disagi. Grazie per la comprensione”.

Un avvio quindi in salita per il nuovo sistema di trasporto scolastico, che il Comune di Lacco Ameno ha avviato in via sperimentale insieme al servizio Piedibus.