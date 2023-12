Scuola, verso la soluzione della carenza di aule

Dopo un iter complesso e articolato, in data odierna, il comune di Ischia ha ufficialmente ceduto alla Città Metropolitana di Napoli un’importante area del Centro Polifunzionale di via Morgioni.

Si tratta di un’operazione fondamentale per la risoluzione dell’annosa problematica della carenza di aule per gli istituti scolastici di secondo grado dell’isola d’Ischia. Con la cessione dell’area interessata, la Città Metropolitana potrà avviare i lavori che permetteranno alla comunità scolastica ischitana di poter contare su nuove aule confortevoli e adeguate alle necessità degli studenti.

Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha commentato così la notizia: “Ricordo il viso di alcuni giovani studenti del Liceo,Giovanni Orlacchio, Lorenzo Coletta, Carmine Stornaiuolo, Vito Cigliano, Salvatore Verde, Marianna Castaldi e altri, che accompagnai in un’iniziativa di protesta promossa a Piazza Matteotti per rivendicare la risoluzione della problematica annosa della carenza di aule per l’istruzione secondaria sulla nostra isola. Dopo cinque anni possiamo dire di aver vinto questa battaglia. Allora avviammo un dialogo, rilevatosi poi infruttuoso, con il sindaco De Magistris e il delegato Marrazzo, dialogo ripreso con evidenti migliori fortune con l’attuale sindaco Manfredi per il tramite dell’amico e consigliere metropolitano ischitano, sindaco di Barano d’Ischia Dionigi Gaudioso che ringrazio per la proficua collaborazione. E’ stato un lavoro di squadra che ci soddisfa e che rappresenta un momento storico per la comunità scolastica isolana. Adesso bisogna operare, moltiplicando ulteriormente gli sforzi, per garantire anche la definitiva soluzione alle carenze degli spazi per l’istituto Alberghiero Vincenzo Telese. Alla Città Metropolitana chiediamo nell’ambito dell’area circostante al plesso esistente di realizzare delle ulteriori volumetrie da destinare ai ragazzi che frequentano la nostra scuola alberghiera “