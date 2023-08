Scuola, Valditara “A breve ddl su voto in condotta e sospensione”

RIMINI (ITALPRESS) – “Vareremo tra qualche settimana un disegno di legge sul voto in condotta e sulla sospensione. Anche questi sono strumenti importanti per dare ai docenti dei poteri”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini.“L’Italia è drammaticamente spaccata in due, ed è moralmente inaccettabile un Paese spaccato in due sulla scuola, e se non si offrono pari opportunità formative ci saranno ragazzi che non avranno un futuro degno di questo nome”, ha sottolineato Valditara.“Ho lanciato Agenda Sud, con la quale abbiamo individuato 240 scuole sulla base di alcuni indicatori con all’interno 10 azioni importanti e, se l’esperimento funziona, aumenteremo in modo significativo queste scuole”, ha proseguito il ministro.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).