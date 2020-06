Scuola. Rosario Caruso: “Auguri bambini, buone vacanze”

Questo particolarissimo anno scolastico volge al termine e, a Serrara Fontana, per i ragazzi delle classi quinta elementare e terzo anno dell’asilo, vi è stato modo di festeggiare.

Ecco gli auguri del sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso.

“Avremmo come ogni anno salutato tutti i bambini dopo la recita se questo non fosse stato un anno scolastico particolare.

Speriamo di poter recuperare a settembre.

Intanto abbiamo provato a regalare comunque un’emozione ai bambini del terzo anno dell’asilo e della quinta elementare, le classi uscenti.

All’aperto, sul campo di calcetto di Serrara, i bimbi hanno indossato il cappello della laurea ed una medaglia con il tricolore.

Tutti insieme abbiamo cantato l’inno nazionale con la mano sul cuore.

Abbiamo donato un libro ai bimbi dell’asilo e ai bimbi che a settembre frequenteranno la scuola media a Barano e a Panza abbiamo fatto un dono diverso.

Abbiamo pensato di donare loro una maglia, abbiamo chiesto alla giovane concittadina Siria Iacono di trasformare la nostra idea di rappresentare con il simbolo sia la montagna che il mare.

Sarà il nostro dono per tutte le classi quinta nei prossimi anni.Il nostro modo per augurare loro che ovunque andranno, stampato nel cuore, avranno sempre i colori del nostro Comune: il verde della montagna, l’azzurro del mare.

E il sole illumini le loro giornate, anche quelle grigie.

Auguri bimbi.

Buone vacanze.”