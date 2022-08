Scuola, pressing della preside Mancino sul Commissario Simonetta Calcaterra

Ida Trofa | Mentre ancora ci si chiede perché nel post terremoto non si sia chiesta l’installazione delle “scuole temporanee”, il mondo dell’istruzione casamicciolese scrive l’ennesima pagina della sua storia. Una pagina scritta alla vigilia della riapertura e quando mancano pochi giorni alla conclusone delle vacanze estive e firmata dalla preside Marilisa Mancino. Il dirigente scolastico si è infatti rivolto al Commissario Prefettizio chiedono un incontro urgente ed in attesa di ottenerlo specifici e pervicaci interventi presso i diversi plessi.

Si tratta di operazioni ritenute propedeutiche con interventi necessari all’avvio dell’anno scolastico 2022/ 2023 in tutte le strutture del IC E. Ibsen.

Manutenzione totale

“Facendo seguito alla precedente nota protocollo 5884 del 14 giugno 2022, visto lo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme e la nomina della signoria vostra quale commissario prefettizio, si nutrono le richieste relative alle operazioni propedeutiche e agli interventi necessari per garantire regolare avvio dell’anno scolastico 2022 2023”.

In particolare per Le Zagare si chiedono lavori di manutenzione leggera per l’edificio “Casa della Vela Scuola Primara”. Qui occorre procedere alla “rimozione lampadari aula polifunzionale piano terra con apposizione di doni un pianto di illuminazione; dotazione di impianto di condizionatori con doppia funzione caldo freddo; delimitazione di un’area del terrazzo esterno lato parcheggio per la presenza di panchine dalle quali gli alunni potrebbero sporgersi e, di conseguenza, cadere; sostituzione, revisione manutenzione delle serrature delle porte interne; revisione manutenzione di tutti gli infissi esterni revisione potenziamento dei punti luci delle aule; controllo dei sifoni scarichi dei bagni; tinteggiatura aule”.

Per la scuola dell’infanzia la Preside Marilisa Mancino ha chiesto la “dotazione di impianti di condizionatori caldo e freddo; il montaggio dei cancelli nello spazio esterno all’inizio delle due rampe di scale; il miglioramento e la messa in sicurezza nell’aria esterna con la copertura dell’attuale pavimentazione esterna in cemento con piastrelle gommate antiurto, la protezione pali di ferro del pergolato; la copertura di protezione della pioggia ingresso scuola dell’infanzia; la recinzione esterna; la pulizia della chiostrina adiacente il bagno, con la posizione di una grande di posizione le finestre interne; l’adeguamento della scuola dell’infanzia dei sanitari dei bagni; due armadi e una cassettiera”.

A seguire per il plesso La Rita viene chiesta la “revisione degli infissi delle persiane con la tinteggiatura la revisione delle porte interne; i lavori del delizia leggera come la separazione delle aule al piano terra e al primo piano; la posizione di ferma porte per infissi esterni per il plesso Perrone infanzia e primaria viene chiesta la revisione eventuale sostituzione di tutti gli infissi esterni presenti, con particolare riferimento a quello delle aule destinate a scuola dell’infanzia sentire idonea a reazione; la dotazione di idonea copertura di produzione della pioggia d’ingresso”.

Idem per la scuola dell’infanzia scuola primaria dove viene richiesto dal dirigente “la tinteggiatura aule la revisione della colonna palestra la verifica statica della cornice in marmo della finestra dell’aula della quinta sezione ha il controllo cinematica tende in tutte le aule il controllo scarico di tutti i bagni la sostituzione dei faretti della scuola dell’infanzia il miglioramento e la messa in sicurezza dell’area esterna con la copertura dell’attuale pavimentazione esterna in cemento con piastrelle gommati antiurto, la sostituzione delle giostrine il controllo della pavimentazione gradini lato palestra e scuola dell’infanzia la tinteggiatura delle aule classe seconda la reazione del bagno scuola dell’infanzia; le zanzariere alle finestre; l’istallazione del citofono lato via Cumana per la apertura automatica del cancello”.

Per il plesso Perrone e la Scuola della Secondaria al primo piano è stata avanzata la richiesta di “revisione e manutenzione tutti gli infissi esterni, la revisione e la manutenzione delle serrature delle porte interne; riparazione del pavimento di ripostiglio situato in fondo al corridoio; revisione scarichi wc; pulizia dei filtri dei condizionatori; sistemazione delle tende all’interno delle aule; l’istallazione di una tendo struttura per l’attività motoria ed eventuali manifestazioni. Edificio padri passionista, installazione di donne separazione del salone che ospita la classe terza C e la installazione della tendo-struttura per l’attività motoria ed eventuale manifestazioni”.

Inoltre per l’edificio dei Padri Passionisti viene richiesta la “installazione di idonea separazione del salone che ospita la classe terza C; l’installazione di una tensostruttura per l’attività motoria di eventuali manifestazioni”.

Tempo prolungato e refezione scolastica

Per la refezione scolastica scuola dell’infanzia la dottoressa Mancino richiede l’attivazione del servizio di refezione della scuola dell’infanzia per le tre sezioni di tempo normale 40 ore si comunica a tal fine, scrive “ il numero degli alunni iscritti nelle sezioni a tempo normale: terza sezione presso Perrone numero alunni 45 numero 206 numero collaboratori due. La mensa sarà attiva presumibilmente fino al 31 maggio prossimo venturo per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi infrasettimanali di sospensione delle attività didattiche come previsto dal calendario scolastico regionale”.

Trasporto scolastico

Sempre in concomitanza dell’avvio dell’anno scolastico viene richiesta l’attivazione dello scuola bus per gli allievi dell’Ibsen: “si comunica che a partire dall’anno scolastico 2017 2018 a seguito del sisma 2017, considerata la situazione di molte famiglie degli alunni frequentanti l’istituto Enrico Ibsen che sono domiciliati in altri comuni dell’isola. Il Comune di Casamicciola Terme da tempo a previsto il trasporto scolastico, si richiede, pertanto se tale utile un servizio verrà attivato anche per l’anno scolastico 2022-2023”.

Nel mentre il dirigente scolastico, in un reciproco scambio di collaborazione, resta a disposizione per un incontro con il Commissario Prefettizio al fine di “valutare il concerto e la priorità della realizzazione degli interventi richiesti”.

Dunque, anche nel mondo della scuola lunghe sono le liste di richieste e di attesa e non tutte assentibili. Intanto il ritorno tra i banchi è vicino.