Scuola Media Scotti, 16 milioni di euro per la ricostruzione: arriva il via libera dalla Regione

Una svolta attesa da tempo per la comunità ischitana. La Giunta regionale della Campania ha approvato e finanziato il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media “Scotti” di Ischia, con un investimento di 16 milioni di euro. Una notizia accolta con entusiasmo dal sindaco Enzo Ferrandino, che ha commentato sottolineando l’importanza dell’opera per studenti e famiglie.

«Una bella notizia per la nostra Ischia! – ha dichiarato il primo cittadino – Abbiamo appena appreso che la Giunta regionale della Campania ha finanziato il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media Scotti. Un investimento importantissimo di 16 milioni di euro che ci consentirà di regalare ai nostri studenti una nuova scuola moderna, sicura e accogliente, all’altezza dei tempi e dei loro sogni!».

Ferrandino ha voluto ringraziare in particolare l’assessore regionale Lucia Fortini, riconoscendone l’impegno e la sensibilità verso le esigenze dell’isola e della comunità scolastica: «Un sentito grazie all’assessore Lucia Fortini, che ancora una volta ha dimostrato attenzione concreta e sensibilità verso il nostro territorio e le esigenze della nostra comunità scolastica».

Il sindaco ha infine sottolineato il valore simbolico di questo nuovo passo per Ischia, collegandolo al percorso già intrapreso sul fronte delle opere pubbliche: «Dopo le ricostruzioni già avviate, Ischia continua a cambiare volto, partendo da dove si costruisce il futuro: le scuole!».

Con questo stanziamento, si apre una nuova fase per la Scotti, che potrà trasformarsi in un edificio all’avanguardia, capace di garantire spazi adeguati, sicurezza e innovazione didattica, diventando il cuore di una rinascita che parte proprio dai giovani.

