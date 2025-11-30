domenica, Novembre 30, 2025
Scuola Mattei, la lista INV lancia il suo progetto: più regole, più cura, più partecipazione

di Redazione Web
Le elezioni studentesche alla Scuola Enrico Mattei entrano nella fase decisiva e tra i gruppi più dinamici spicca INV, acronimo di “Insieme Noi Vinceremo”. La lista, composta da studenti provenienti da diverse classi, si presenta con un programma ampio, articolato e orientato alla concretezza, lontano dalle promesse irrealizzabili e vicino ai bisogni quotidiani della comunità scolastica.

I rappresentanti sottolineano fin dall’inizio l’importanza dell’unità e della partecipazione. L’obiettivo dichiarato è dare voce agli studenti e costruire una scuola moderna, sicura e realmente aderente alle esigenze di chi la vive ogni giorno. “Non promesse irrealizzabili, ma progetti concreti”, spiegano i candidati, sintetizzando lo spirito del loro impegno.

Tra i temi più discussi c’è quello relativo all’uso dei telefoni. La lista non punta al divieto assoluto, ma propone un regolamento chiaro: dispositivi spenti e riposti nello zaino durante le lezioni, con possibilità di utilizzo solo in momenti o situazioni stabilite in accordo con i docenti. Secondo INV questa misura ridurrebbe distrazioni e abusi, migliorando la concentrazione e garantendo allo stesso tempo agli studenti la tranquillità di avere con sé il proprio telefono per ragioni di sicurezza nel tragitto casa scuola.

Ampio spazio è dedicato alla manutenzione dell’edificio. Gli studenti chiedono interventi costanti, un monitoraggio condiviso dei guasti e una maggiore cura degli ambienti, dalle aule ai bagni fino alle aree esterne. La lista immagina anche una “giornata della cura della scuola” in cui studenti e insegnanti collaborano per sistemare piccoli dettagli e rendere più accoglienti gli spazi comuni. Per INV una scuola ordinata, pulita e funzionante rappresenta il primo passo per sentirsi parte di una comunità che si rispetta.

Grande attenzione è riservata alla socialità. L’idea di una festa di fine anno, costruita dagli studenti e aperta a famiglie e docenti, ha già raccolto molti consensi. INV propone musica, performance, spazi dedicati ai talenti, momenti di creatività e premi simbolici per classi e studenti che si sono distinti durante l’anno. L’intenzione è creare un evento capace di unire, celebrare il lavoro svolto e lasciare ricordi condivisi.

Tra i progetti più ambiziosi c’è la proposta di rilanciare le gite scolastiche all’estero, con percorsi economici e accessibili pensati per coniugare cultura, lingua e crescita personale. La lista propone viaggi brevi in Europa, visite a luoghi d’arte e istituzioni, itinerari tematici legati alle materie di studio e possibili scambi linguistici con altre scuole. “Viaggiare apre la mente”, ribadiscono i promotori, convinti che un programma ben progettato possa offrire esperienze durature e formative.

Il messaggio finale è un invito alla partecipazione. Gli studenti della lista ricordano che il voto è un’occasione per contribuire in prima persona alla vita della scuola. Nei prossimi giorni proseguiranno incontri e confronti nelle classi per raccogliere ulteriori suggerimenti e adattare il programma alle esigenze di tutti. “Insieme Noi Vinceremo non è uno slogan”, ribadiscono, “ma la promessa di lavorare con impegno per la Scuola Enrico Mattei di Casamicciola”.

Se questi ragazzi manterranno anche solo metà di ciò che annunciano, qualcuno dovrà chiedere loro di dare ripetizioni a molte amministrazioni locali.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

