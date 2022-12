Scuola. Lunedì si torna in classe, Casamicciola non ancora

L’isola si prepara, gradualmente, al rientro in classe dopo i fatti tragici di sabato 26 novembre. Una tragedia immensa che diventa difficile anche da raccontare. Tranne che per il comune di Casamicciola, che oggettivamente versa nelle condizioni peggiori dal punto di visto logistico, gli altri comuni riaprono le scuole in maniera programmata

Lo annuncia il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino: “Per infanzia, primaria e medie, le lezioni riprendono nella giornata di domani lunedì 5 dicembre. Le superiori restano chiuse fino a martedì per rientrare in presenza mercoledì con il supporto di autobus EAV. Continuiamo a dare ciascuno il proprio contributo limitando gli spostamenti e osservando le indicazioni della Protezione Civile”.

La comunicazione ufficiale, invece recita: “A partire da domani lunedì 5 dicembre riprenderanno le lezioni in presenza per l’infanzia, la primaria e per le scuole medie. Per quanto concerne, invece, gli Istituti Superiori, le lezioni sono sospese fino a tutto martedì e riprenderanno le attività in presenza a partire da mercoledì 7 dicembre. I sindaci isolani sono in contatto con il Commissario Legnini e il CCS di Casamicciola per coordinare la ripresa dei servizi essenziali come scuola, viabilità e trasporti che coinvolgono l’intero territorio dell’isola d’Ischia, così come stiamo mettendo a disposizione strutture e personale per gestire il piano di emergenza.

Continuiamo a sostenere la comunità casamicciolese e lavoriamo per la messa in sicurezza del nostro territorio. E’ fondamentale in questa fase emergenziale il contributo di tutti i cittadini a cui è richiesta la massima attenzione durante i periodi di allerta meteo: seguiamo le buone pratiche di Protezione Civile.”

Messaggio simile è quello del Comune di Lacco Ameno: “A seguito dell’incontro tra il Commissario Legnini e i Sindaci dei Comuni dell’isola d’Ischia tenutosi ieri, 3 dicembre 2022, e del Comitato Coordinamento e Sicurezza svoltosi oggi, 4 dicembre 2022, con la partecipazione, tra gli altri, dell’ufficio Scolastico Regionale e del Prefetto di Napoli dott. Palomba, si comunica che il 5 dicembre 2022 riprenderanno le attività scolastiche in presenza degli alunni delle scuole del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di I grado) di Lacco Ameno. Le secondarie di II grado riapriranno mercoledì 7 dicembre”