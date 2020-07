Scuola: l’isola d’Ischia riparte da 313mila euro. Lunedì summit Ambito e Sindaci

Ugo De Rosa | Con la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado prevista, per la Regione Campania, il prossimo 24 settembre 2020, sono state intensificate anche le iniziative governative dirette all’adeguamento e adattamento degli Istituti Scolastici per poter accogliere la popolazione studentesca e i lavoratori in completa sicurezza rispettando i protocolli anti-Covid19.

Proprio per poter fare ciò, come vi abbiamo riportato su queste stesse colonne nella giornata di ieri, il Ministero dell’Istruzione ha stanziato fondi per interventi di “Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.” Per la Regione Campania vi sono, complessivamente, ben € 31.139.000,00, di cui 313.000,00 per le Istituzioni Scolastiche dell’isola di Ischia e € 40.000,00 su Procida.

Il comune di Forio ha richiesto ben 90.000,00 euro e, non appena giunta la notizia dell’ottenimento del finanziamento, sono state accelerate le operazioni di verifica dei luoghi per poter procedere ad una apertura in sicurezza dei plessi.

“Abbiamo ottenuto un finanziamento per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – ci ha dichiarato Luigi Lamonica, assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Forio – e siamo a lavoro, insieme ai Dirigenti Scolastici, per garantire la riapertura delle scuole a settembre in piena sicurezza.”

Il finanziamento, infatti, è mirato all’adeguamento delle aule e degli spazi di accesso.

“Oggi (ieri per chi legge, ndr) insieme ai tecnici, abbiamo svolto un incontro con la Preside Allocca ed il sopralluogo presso le sedi delle scuole dell’Istituto Comprensivo Forio 2, mentre venerdì avremo un incontro con la Preside Conti dell’Istituto Comprensivo Forio 1. Il finanziamento in oggetto, detto anche di Edilizia Leggera, è finalizzato, ove possibile, alla realizzazione di aule più ampie, atte a contenere le classi garantendo il “distanziamento” per l’emergenza Covid e, per le strutture di Forio, stiamo valutando anche la possibilità di coprire spazi all’aperto con tensostrutture. Per quanto riguarda l’acquisto di banchi e attrezzature, siamo in attesa di altri finanziamenti.”

Interventi necessari ed attesi, che saranno realizzati a breve per garantire un corretto rientro in classe a Set tembre. Di interventi di questo genere e di molto altro ancora, inoltre, se ne parlerà anche in una riunione indetta dal Responsabile dell’Ambito15, la Dirigente Scolastica Chiara Conti.

“Carissimi Sindaci di Forio, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Ischia, Barano d’Ischia, Serrara Fontana e Procida – ha scritto la DS Conti in un invito inviato alle Istituzioni locali – come responsabile “Ambito 15” ho avuto mandato dalla Dg Franzese di organizzare una conferenza di servizio per la riapertura delle Scuole di base poste sotto la vostra responsabilità. L’incontro dovrebbe avere luogo lunedì mattina a Forio.”

Un settore in continuo movimento, quello scolastico, che è sicuramente tra quelli che ha subito maggiormente l’onda d’urto del lockdown e che si appresta a ripartire in una formula rinnovata e con spazi tutti da definire.