Scuola, la De Vita lascia il Comprensivo Forio 1

Il mondo scolastico isolano si appresta a vivere una nuova fase di cambiamento. Dopo le complesse nomine delle scorse settimane, l’Ufficio Scolastico Regionale ha diffuso il nuovo elenco delle sedi disponibili per i vincitori del concorso a dirigente scolastico.
Sull’isola d’Ischia sono tre gli istituti in attesa di una nuova guida. Tra questi, a suscitare maggiore attenzione è la disponibilità della sede del Comprensivo Forio 1, lasciata libera dalla dirigente De Vita, a cui si è aperta un’opportunità professionale presso il Ministero dell’Istruzione. Una novità che segna una svolta significativa, trattandosi di uno degli avvicendamenti dirigenziali più rilevanti per l’intero sistema scolastico ischitano.
L’elenco prosegue con il Comprensivo Ischia 1, attualmente vacante dopo il trasferimento della dirigente Rosaria Scotti, da poco alla guida dell’Istituto “Mattei” di Casamicciola.
Completa il quadro il Comprensivo “Vincenza Mennella” di Lacco Ameno, dove si attende l’arrivo di un dirigente titolare capace di garantire continuità e stabilità, dopo un lungo periodo di reggenza affidato alla preside Assunta Barbieri.