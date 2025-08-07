giovedì, Agosto 7, 2025
type here...
Forioprimapagina

Scuola, la De Vita lascia il Comprensivo Forio 1

Redazione Web
Redazione Web
Plesso Balsofiore, Forio
Plesso Balsofiore, Forio
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Il mondo scolastico isolano si appresta a vivere una nuova fase di cambiamento. Dopo le complesse nomine delle scorse settimane, l’Ufficio Scolastico Regionale ha diffuso il nuovo elenco delle sedi disponibili per i vincitori del concorso a dirigente scolastico.

Sull’isola d’Ischia sono tre gli istituti in attesa di una nuova guida. Tra questi, a suscitare maggiore attenzione è la disponibilità della sede del Comprensivo Forio 1, lasciata libera dalla dirigente De Vita, a cui si è aperta un’opportunità professionale presso il Ministero dell’Istruzione. Una novità che segna una svolta significativa, trattandosi di uno degli avvicendamenti dirigenziali più rilevanti per l’intero sistema scolastico ischitano.

L’elenco prosegue con il Comprensivo Ischia 1, attualmente vacante dopo il trasferimento della dirigente Rosaria Scotti, da poco alla guida dell’Istituto “Mattei” di Casamicciola.

Completa il quadro il Comprensivo “Vincenza Mennella” di Lacco Ameno, dove si attende l’arrivo di un dirigente titolare capace di garantire continuità e stabilità, dopo un lungo periodo di reggenza affidato alla preside Assunta Barbieri.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos