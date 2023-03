Scuola, il 24 marzo a Buonopane “Caccia alle uova pasquali”

Il Circolo Didattico di Barano, diretto dalla prof.ssa Lucia Monti, ha organizzato per venerdì 24 marzo la II Edizione della “Caccia alle uova pasquali”, che avrà luogo nel borgo di Buonopane con inizio alle ore 9.00. Protagonisti dell’evento saranno i docenti e gli alunni del plesso di Buonopane con la partecipazione di altre classi dei plessi del Circolo Didattico di Barano e di altri istituti. Dopo la pandemia, è possibile rivivere le gioie e le emozioni delle tradizionali manifestazioni che precedono le festività, restituendo a tutti i protagonisti (alunni, docenti, genitori e cittadini-spettatori) la felicità di poter condividere questi momenti e stare insieme.

La scuola così presenta l’evento, che rientra nel programma “Educare alla Legalità”: «La manifestazione, nata lo scorso anno e svoltasi nel plesso di Buonopane, ha suscitato grande interesse tanto nei piccoli quanto negli adulti, tale da essere estesa quest’anno all’intero territorio di Barano d’Ischia. I giovani alunni in visita saranno accompagnati da piccoli attori in erba che reciteranno in costume bucolico e che li condurranno in un percorso tematico che esplorerà le origini pagane e cristiane di uno dei periodi più significativi dell’anno; tutti insieme festeggeranno la natura che si risveglia e la primavera che avanza. La rappresentazione è itinerante e si articolerà in più postazioni, animate da amici che popolano i magici luoghi della nostra isola e che racconteranno storie mai sentite.

I protagonisti saranno gli alunni e il corpo docenti del Plesso di Buonopane e i residenti del Borgo di Buonopane. Il percorso partirà dalla Piazza, si snoderà lungo Via San Giovanni Battista e via Candiano e culminerà in una divertente Caccia alle uova mutuata dalla tradizione anglosassone che costituirà l’aspetto ludico della mattinata».

E’ stato richiesto al Comune di Barano il patrocinio morale gratuito e la collaborazione per la promozione dell’evento e il suo regolare svolgimento, che prevede la chiusura al traffico veicolare di via San Giovanni Battista (da via ex SS 270) – Via Candiano (altezza quercia) e strade comunicanti.