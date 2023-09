Scuola, Giosi Ferrandino cita Malcolm X “la scuola è il nostro passaporto per il futuro”

Inizia un nuovo anno scolastico e l’isola torna a fare i conti con la sua nuova normalità. Una normalità fatta di scuole provvisorie, di moduli scolastici, di scuole in costruzione e di altre con i lavori in corso. A Casamicciola, mentre la preside politicizzata prova ad agitare i genitori per la carenza di tre aule ora che il complesso dei Padri Passionisti – finalmente – è diventata una sede degna del municipio, il sindaco Giosi Ferrandino scrive ai ragazzi.

“Cari ragazzi – esordisce il primo cittadino – un grande uomo come Malcom X disse che “la scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” e voi da oggi inizierete un percorso che non è soltanto didattico, ma di vita.

Le esperienze che farete, le nozioni che acquisirete, vi prepareranno ad essere cittadini migliori, pronti ad affrontare le sfide del domani. Nel mio piccolo – chiosa l’eurodeputato – proverò, con la mia amministrazione, a rendervi la vita più agevole. Ci stiamo impegnando al massimo per ricostruire quanto prima gli edifici scolastici, rendendoli moderni, sicuri, gradevoli da vivere. È un dovere da parte nostra, perché è dall’efficacia del sistema scolastico che si misura il grado di maturità e di sviluppo di una comunità”

Il sindaco, poi, aggiunge “A voi chiedo di impegnarvi al massimo perché, che ci crediate o meno, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, della vostra energia, delle vostre idee. Abbiamo bisogno delle donne e degli uomini che sarete per dare un futuro prospero alla nostra comunità.

Siate curiosi verso lo studio, leali con i vostri compagni, rispettosi con dirigenti, insegnanti e personale scolastico. Rendeteci ancor di più orgogliosi di voi. Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti.”