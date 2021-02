Scuola e trasporti, sul fronte Eav tutto fila liscio

- Advertisement -

I timori dei giorni scorsi si sono rivelati infondati. Almeno per quanto riguarda il servizio di trasporto terrestre svolto dall’Eav, la didattica in presenza anche alle superiori non ha comportato problemi o disagi, grazie al servizio modulato organizzato dall’azienda. Come del resto ampiamente anticipato dalla stessa Eav. Nessun assembramento o bus sovraffollati, ma tutti hanno potuto viaggiare in maniera ottimale.

Anche nella giornata di ieri, quando il numero di studenti era superiore rispetto a lunedì fra scuole medie e superiori, non si sono registrati problemi. E’ bastato organizzarsi calcolando una media di 25/30 ragazzi ad autobus. Anche l’incremento rispetto al primo giorno, era stato già preventivato.

E se per l’inizio delle lezioni tutto è filato liscio, all’uscita è andata ancora meglio, avendo l’azienda organizzato corse per i diversi orari di fine lezioni: alle 12:30, 13:30 e 14:30. Ovviamente non si abbassa la guardia e come previsto il personale addetto provvede a monitorare costantemente la situazione, controllando sulle varie fermate dei plessi scolastici il numero di studenti che sale sugli autobus. Tutto bene, dunque, grazie al piano studiato per tempo e coordinato con Comuni e istituti scolastici. E proprio sull’andamento del trasporto scolastico sull’isola l’ing. Mariano Vignola, direttore della Divisione Trasporto Automobilistico dell’Eav, ha voluto rilasciare una dichiarazione: «La riapertura delle scuole, in Campania, a partire dal giorno 1 febbraio, ha acceso un dibattito non ancora risolto, circa le problematiche che la ripresa delle attività avrebbe acceso: poche aule, assembramenti degli studenti agli ingressi, banchi “a rotelle” (?), trasporto.

Così come previsto dalle procedure, un lavoro di coordinamento è stato predisposto dalla Prefettura di Napoli; al tavolo hanno partecipato le scuole, attraverso l’Ufficio regionale Scolastico, i principali comuni, le principali aziende.

Per la Città Metropolitana è stato indicato di prevedere la didattica in presenza per il 50% degli studenti, su un doppio ingresso, alle 8.00 e alle 10.00. Il trasporto avrebbe fatto la sua parte: le aziende avrebbero immesso in circolazione più autobus.

Solo Eav ne mette a disposizione 67.

Ad Ischia l’ipotesi del doppio ingresso non poteva essere messa in campo, in quanto si sarebbe aggiunto un ulteriore problema: come favorire il rientro a casa dei tanti professori che raggiungono l’isola da Napoli.

Quindi, scartata l’idea del “doppio turno”, derogando rispetto a quanto già indicato, Istituti scolastici, Comuni ed Eav si sono riuniti per migliorare, comunque, l’offerta di trasporto, atteso anche il perdurare del limite massimo di viaggiatori trasportabili (limite dl 50% dei posti).

Da ieri, con la riapertura delle scuole, ad Ischia ci sono 6 autobus in più in esercizio, negli orari di ingresso delle 8.30 e di uscita, 13.30 e 14.30. Il piano di potenziamento è molto gradito: sugli autobus, tutti di grandi dimensioni, tranne quelli in partenza da Serrara Fontana, viaggiano tra i 25-30 studenti per ciascun autobus/corsa. Siamo molto lieti del successo dell’iniziativa: prova ulteriore che solo con la condivisione delle soluzioni, presa col territorio e con le istituzioni, si possono adottare misure adeguate».