Scuola, attacco baranese al TAR. Il PNRR “salva” la Fortini

Il ricorso presentato dal comune di Barano al Tar contro il dimensionamento scolastico che accorpa il Circolo didattico all’Istituto Comprensivo “Anna Baldino” avrà bisogno di una integrazione del contradditorio.

La Quarta Sezione del TAR ha chiamato in causa sia l’Ufficio Scolastico Provinciale, sia il Ministero delle Finanza perché, al centro della decisione, è chiaro, vanno inserite le scelte assunte del governo italiano per rispondere ai dettami dell’ormai famoso PNRR.

Il punto che i giudici del TAR vogliono chiarire, appunto, è la correttezza della scelta dei numeri dei dirigenti che è stata decisa a livello ministeriale. Al TAR si dovrà discutere delle richieste cautelari richieste dall’Avvocato Molinaro per il Comune di Barano e dell’avvocato Petrone, in adiuvandum, per il Circolo Didattico di Barano nelle udienze previste per il prossimo 17 o 24 aprile. Una data che sarà decisa nell’ordinanza dove si dispone l’integrazione del contraddittorio e che sarà valutata nel compendio delle diverse camere di consiglio al ruolo della sezione.

Se questo è l’aspetto puramente giudiziario, invece, il ruolo politico che investe questo ricorso è ben più ampio.

Il PESO POLITICO

Se per la realtà scolastica baranese questa iniziativa non può che essere positiva visto il disastro del Circolo Didattico, tuttavia, l’Amministrazione comunale guidata da Dionigi Gaudioso ha intrapreso l’iniziativa del ricorso, una iniziativa, appunto, che guarda più alla politica che alle esigenze del mondo della scuola. Ma a Barano conta il gruppo di appartenenza e la decisione di scardinare le manovre dell’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini rappresenta di sicuro un buon segnale. Così, mentre il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino non adotta alcuna iniziativa contro la Regione che ha accorpato la Scotti con Ischia 2, lo fa Dionigi Gaudioso, in pieno stile “da sinistra”.

La verità è che entrambi i primi cittadini dovrebbero accogliere con soddisfazione la positiva novità introdotta, un vero toccasana per gli alunni di Barano e Ischia. Finalmente dalla Regione arriva un segnale di modernità e se il comprensivo fila liscio a Casamicciola, a Lacco Ameno, a Forio e in tante parti d’Ischia, perché non dovrebbe andare altrettanto bene a Barano e Ischia?

Il discorso, come detto, è politico e investe la contrapposizione interna al Pd che vede il governatore De Luca nel mirino. Enzo Ferrandino, nonostante a Ischia abbia infuriato mini-polemica sull’accorpamento, resta sereno e impassibile, tanto che non ha promosso alcun atto contro l’assessore regionale Fortini, unico suo interlocutore verso De Luca e la Regione. Dall’altro lato, invece, c’è Dionigi Gaudioso che attacca la Regione, e lo fa con il placet del gruppo Gaetano Manfredi – Ciro Fiola, padre della consigliera regionale Bruna. In questo caso, piantare una grana alla Fortini rappresenta un’ottima strategia per evidenziare quanto il “sistema” De Luca non funzioni. E Manfredi e il suo gruppo questo lo sanno bene, come tutto il Pd napoletano. Se politicamente c’è qualcosa di buono, l’unica nota negativa è che ad essere impugnate siano le uniche iniziative positive di questi anni, ovvero quelle che fanno bene al mondo della scuola.

LA DELIBERA DI GIUNTA E IL RICORSO

La Giunta baranese affidando l’incarico all’avvocato Bruno Molinaro, come vi abbiamo già illustrato, ha impugnato la delibera regionale n. 816 del 29.12.2023 che ha accorpato tra l’altro il Circolo Didattico Barano d’Ischia all’ICS “Anna Baldino”.

Nella deliberazione approvata si richiama una precedente delibera della Regione, la n. 250 del 4.5.2023, che approvava le Linee Guida di dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025, fondando la propria competenza, tra l’altro, sulla sentenza della Consulta del 2009 che per la chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni fissava la competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato.

Quanto ai criteri numerici da seguire per l’accorpamento, sono previste deroghe tra l’altro per le piccole isole. Le Linee Guida contemplano inoltre un processo partecipato che vede i Comuni attori principali, competenti ad elaborare proposte di dimensionamento.

LA QUESTIONE DIRIGENTI

Quanto al contingente dei dirigenti scolastici, i criteri sono stati stabiliti dal decreto n127 del 30.06.2023 del Ministero dell’Istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Prevedendo che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 i criteri tengano conto del parametro della popolazione scolastica regionale, come indicato per la riforma prevista dal Pnrr, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei nelle piccole isole. Lo stesso decreto indica la normativa a cui attenersi per l’anno scolastico 2024/2025, secondo la quale «è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

Nell’anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale» previsto dalla norma del 2011. Inoltre «si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole…».

INCARICO ALL’AVV. MOLINARO

Una serie di questioni tecniche. La Giunta di Barano a questo punto ricorda che il decreto ministeriale è stato impugnato dalla Regione Campania innanzi al Tar, che ha accolto la richiesta di sospensiva, e che contemporaneamente la Regione ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Sta di fatto che la decisione del Tar è stata superata dalla ordinanza emessa dal Consiglio di Stato il 17 gennaio scorso, che richiamando una sentenza della Consulta ha accolto l’appello ministeriale «in considerazione del livello degli interessi coinvolti», ritenendo che la definizione del contingente organico dei dirigenti costituisce, «un adempimento indefettibilmente cadenzato in modo che sia operativo prima dell’avvio di ogni anno scolastico, che altrimenti rischierebbe di essere rinviato a causa del disaccordo tra i soggetti istituzionali». Giudicando che «i provvedimenti impugnati in primo grado e sospesi dal Tribunale assicurano adeguatamente la necessità di un meccanismo – come quello che consente allo Stato di adottare comunque il provvedimento che definisce il contingente organico dei DS e dei DSGA – funzionale a evitare una situazione di stallo, che rischierebbe di pregiudicare l’avvio dell’anno scolastico».

L’Amministrazione di Barano fonda la decisione del ricorso al Tar su tali presupposti per ritenere che «emergono ad avviso di questo Ente alcuni profili di illegittimità del provvedimento da ultimo citato», ovvero la delibera regionale n. 816 del 29.12.2023 che ha approvato gli accorpamenti.

Per sostenere questa tesi la Giunta ha conferito l’incarico di rappresentare il Comune dinanzi al Tribunale amministrativo all’avv. Bruno Molinaro.

Una matassa intricata da sciogliere ma, lo ribadiamo, il “nodo” in realtà è politico.

L’ATTACCO BARANESE ALL’ASSESSORE FORTINI

Sotto un aspetto più “politico”, nonostante siano parte del ricorso al TAR, l’avv. Molinaro chiama in causa anche le promesse non mantenute dell’assessore regionale Fortini: «L’iniziativa assunta desta, peraltro, serie perplessità anche perché, nel corso di una riunione tenutasi il 13 settembre 2023 tra i dirigenti dei vari istituti scolastici dell’isola d’Ischia sul tema del dimensionamento scolastico per il prossimo anno scolastico, è intervenuto l’Assessore Regionale all’Istruzione, alle Politiche Sociali, alle Politiche Giovanili della Regione Campania (la dott.ssa Lucia Fortini), che ha espressamente dichiarato che nel procedimento di “dimensionamento” della rete scolastica la Regione si sarebbe attenuta al limite minimo di 400 studenti per ciascuna autonomia scolastica.

La delibera di G.R. impugnata, dunque, non si giustifica anche alla luce della dichiarazione resa dall’Assessore competente, con la quale si pone in evidente contraddizione. Sebbene la dichiarazione dell’Assessore non abbia natura provvedimentale, è, tuttavia, innegabile che la stessa, provenendo, comunque, da un organo appartenente all’amministrazione regionale, ne costituisce pur sempre valida manifestazione di volontà anche sul piano della interpretazione dell’atto. Ne deriva, pertanto, l’illegittimità della delibera impugnata anche per contraddittorietà con precedenti manifestazioni».

Una decisione “discriminatoria” quella che interessa Barano, evidenziando «che, sempre con riferimento all’isola d’Ischia, la Regione Campania non ha proceduto ad alcun accorpamento tra gli istituti scolastici Mennella di Lacco Ameno e Ibsen di Casamicciola Terme, che presentano entrambi un numero di iscritti di gran lunga inferiore alle 500 unità (a differenza del Circolo Didattico di Barano d’Ischia e dell’I.C.S. Anna Baldino) e sono caratterizzati da una stretta contiguità territoriale (distando tra loro pochi km)». Per non parlare di altre realtà in terraferma. Un’evidente disparità di trattamento.

Quanto alla domanda di sospensione, «Il danno grave e irreparabile consegue “de plano” alla esecuzione della delibera impugnata, per quanto già evidenziato in narrativa e soprattutto in ragione del fatto che il Comune di Barano d’Ischia è, allo stato, impossibilitato a programmare il servizio di “mensa scolastica” per il prossimo anno scolastico, con evidenti ripercussioni negative sulla intera comunità amministrata».