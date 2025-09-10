Scuola: agli alunni dell’Ibsen il primo “diario solidale” della Catena Alimentare Nunzia Mattera 

L’ iniziativa grazie al contributo dell’ Amministrazione comunale; la distribuzione in piazza Marina in occasione dell’ inaugurazione del nuovo anno scolastico



Questa mattina, 11 settembre, in piazza Marina dalle ore 9:00, si sta vivendo l’inaugurazione del nuovo anno scolastico con la distribuzione agli alunni dell’Istituto comprensivo E.Ibsen di Casamicciola del primo “diaro solidale”.

L’iniziativa nata dall’associazione “Catena Alimentare Nunzia Mattera”, da un’idea della socia Marinella Allocca e finanziata dall’Amministrazione del comune termale, è gratuita e ha visto il contributo degli stessi alunni che si sono divertiti a personalizzarne le pagine che li accompagneranno in questo nuovo anno scolastico.

“La solidarietà fa bene alla salute – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Francesco Di Noto Morgera – e ci teniamo a ringraziare il delegato all’ istruzione, dott. Antonio Pisani che ci ha appoggiati nell’ iniziativa e naturalmente la Dirigente Scolastica dell’ istituto Ibsen, la dott.ssa Torino, che ha subito accolto l’idea”.

I bambini che si troveranno tra le mani il diario potranno conoscere la figura di Nunzia Mattera e l’operato dell’ Associazione che porta il suo nome, aprendosi così alla conoscenza della solidarietà e ad alcune pillole di storia sulla loro isola. Un diario solidale simbolo di solidarietà e coesione fra istituzioni e società civile.

“L’obiettivo del progetto – ha concluso il presidente – è quello di coinvolgere le nuove generazioni ai valori del rispetto e della cittadinanza tanto locali quanto nazionali e globali, cercando di sviluppare in loro la consapevolezza di appartenere tutti ad un’unica grande umanità”.