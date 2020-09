Scuola a Casamicciola Terme, si va tutti al Mobilificio Polit(ic)o

Ida Trofa | E c’è chi si arricchisce e chi si “appezzentisce“ e chi fa anche, nel mentre, campagna elettorale. Giusto per rivedere un vecchio adagio isolano che narra di sciagure e di sciacalli a danno delle fasce di popolazione meno rappresentative. E’questa la triste storia di Casamicciola Terme. Usata ed abusata.

Terra di sciagure e di sventure, terreno fertile per accattoni politici, opportunisti e palazzinari della prima e dell’ultim’ora. Ovviamente tutti, rigorosamente con il vizio dell’usura, sociale, umana, politica ed economica. E’ tempo di scuola. A Casamicciola è tempo di scuola ai tempi dell’ “emergenza“ terremoto. E’ tempo di scuola ai tempi dell’“Emergenza“ COVID 19. Ed è nelle emergenze il costante anelito di una ricostruzione che non avverrà mai che prolificano gli sciacalli e i potenti fanno affari d’oro con la complice connivenza di chi alberga le stanze del potere e muove le fila dell’elettorato asservito ed interessato.

Cosi la scuola e tutto quello che gli gravita intorno fa notizia è campagna elettorale (sopratutto). All’alba di questo nuovo inverno senza fine ci troviamo a narrare le nuove dinamiche dell’istruzione casamicciolese. Dimenticate il piano della ricostruzione. Dimenticate l’ex collocamento vicino al Mattei. Dimenticate le nuove scuole e i progetti.

Quelli saranno realizzati in un prossimo “domai”.

Sotto il paravento della necessità albergano solo gli affari e il danaro. Dopo la figuraccia con la locazione degli immobili di “Casa Sirabella“ in via Tommaso Morgera arriva, infatti, l’appalto politico in favore dei potenti istituzionali (e raccomandati).

La scuola quest’ano si farà in piazza Marina. Il fallimentare progetto del “Mobilificio Polito“ sarà trasformato in scuola. La missione è farlo in 14 giorni. Parola di Giovan Battista Castagna. Dal terremoto, dal COVID si raccatta sempre….

Dove non può la sicurezza, possono i soldi del covid ed del terremoto.

Il dato è emerso chiaro ed inequivocabile nel corso della riunione avutasi presso la sede provvisoria del Capricho a Casamicciola Terme tra l’amministrazione Comunale, la dirigenza scolastica della Dott. Marilisa Mancino ed i genitori degli allievi dell’IC Ibsen.

Ieri, martedì 1 settembre l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica hanno esposto il piano di sistemazione degli alunni nei vari plessi scolastici.

Sedi scolastiche: tutti al Mobilifico Polit(ic)o

Al culmine di una lunga serie di errori valutazione almeno apparenti, locazioni di favore ed inutili alla causa scolastica, progetti fini a se stessi mai realizzati e, pare, di una cruenta battaglia legale con la proprietà Sirabella in via Tommaso Morgera dove allocava il Lembo, l’ibsen di Casamicciola cambierà sede. Tutti al Mobilificio Politico di Polito. L’immobiliarista ed imprenditore Lacchese, con indubbi agganci politici e poche altre virtù, finalizza in piena campagna elettorale l’affare della locazione dello stabile all’Insegna “Mobili Polito“ di Piazza Marina tentata sin da subito all’indomani del terremoto. L’unico modo per garantirsi una rendita con una struttura pagata a peso d’oro e mai veramente decollato come punto vendita. Anche quello oltre le complici emergenze e la crisi crescente. Preso la struttura saranno sistemate la sezione musicale cioè le tre classi delle medie Ibsen, più l’ex Lembo de La Sentinella per la cui sistemazione non è stato rinnovato il contratto con “Casa Sirabella“. Un contratto per altro mai registrato. Dal sindaco Giovan Battista Castagna, al Delegato Nunzia Piro fino alla Dirigente Marilisa Mancino , tutti hanno dichiarato all’unisono, alla platea del Capricho che il complesso va benissimo, perché grande, ben suddiviso ed è stato già tutto fatto (all’uscita dal comune i genitori hanno potuto constatare che presso il Mobilificio è ancora in corso l’esplosione dei mobili, ndr). La scuola primaria sarà allocata presso lo stabile acquisito al patrimonio pubblico in via Oneso. Ieri il sopralluogo degli interessati. Per le altre sedi scolastiche ed in particolare le Medie le classi ad indirizzo ordinario rimarranno al De Gasperi, dove sarà liberata, quasi certamente la palestra al piano seminterrato per poter costante ire le attività morie. Questa almeno è stata la dichiarazione di intenti del primo cittadino Castagna. Anche se con il coronavirus in atto l’attività moto a risulterà alquanto complicato.

a.a.a. prime cercasi: Casamicciola perde iscritti

Il Manzoni non avrà una prima: non si è formata la classe. Al De Gasperi anche

Per quest’anno abbondano gli spazi e il dramma si è materializzato. Il Manzoni, per la prima volta nella sua storia dopo il dopo guerra, non avrà una prima classe. Solo 5 gli iscritti: non si è formata la classe. Il calo di iscritti e i nuovi progetti di ampliamento politico forniscono alla comunità scolastica molte nuove aree. Il Manzoni quest’anno non avrà una prima classe, il dramma di una comunità che perde i suoi pilastri non interessa a nessuno quanto interessano le finanze del politico di turno. Quindi presso lo stabile “Le Vele“ o Zagare in Corso V.Emanuele, la prima non esiste più e l’aula destinata al Manzoni sarà ridestinata. A Perrone, al De Gasperi, invece, si è formata solo una prima quindi servono meno aule. Inoltre presso le Zagare il comune ha acquisto anche il resto dello stabile “lato ristorante“.

Il tempo stringe

Il sindaco dinanzi ai tempi strettissimi prima dell’inizio dell’anno scolastico ha risposto di essere certo di farcela.

Sarà necessario realizzare i lavori per creare le classi del Lembo e per e per la sezione musicale delle Medie. Lavori di cui, ha sostenuto il Castagna, si sta occupando proprio Agostino Polito che ha incaricato una delle sue ditte (ovviamente pagano i casamicciolesi). Lo start resta al 14 settembre. Salvo piroghe elettorali al 24 settembre.



L’economia politica

Ad Ischia nulla cambia. Dipende da chi voti e come voti.

Dalle ceneri del vecchio Cinema Italia il solito personaggio che gravita all’ombra del senatore Domenico De Siano e si alimenta delle sciagure cittadine, al posto dell’investimento immobiliare mai decollato Polito, il grande elettore Agostino Polito di Lacco Ameno, chiude l’accordo con Govan Battista Castagna e riesce a piazzare lo stabile per farne scuole, raccattando cosi i soldi del terremoto. L’obbiettivo che si era posto fin dall’inizio ora è stata o raggiunto anche grazie la voto regionale. Di ridare scuole pubbliche e i vecchi immobili al paese non se ne parla. Benchè il commissario per la ricostruzione fondi il suo lavoro solo sulla ricostruzione pubblica. Che fine ha fatto lo stabile ex Collocamento? Liti istituzionali, lettere, soldi pubblici, lavori sforzi, sopralluoghi e poi? Il progetto di ricostruzione per il Lembo? Il progetto per il Manzoni? La collinetta a rischio che Giuseppe Grimaldi ha finanziato perché non scivolasse e più sull’abitato del Rione sotto le rampe Paradisiello ? Che fine ha fatto il San Severino? La suola fitta a Ischia! La ricerca di mercato dell’immobile a Perrone ! Che vergogna.

Caro commissario Carlo Schilardi, ci di retta non si fidi, quel piano, non interessa a a chi governa queste lande desolate, non tersa a chi dal Terremoto vuole fare solo affari e neppure a chi tali affari li asseconda pur di sedere sul seggiolone del consiglio comunale. Chi l’ha preceduta, l’altro commissario, gestendo ben altri casini e ben altre forzature sa…ed infondo lo sa anche Lei.