Scuola. 80 studenti ischitani “salvati” dalla Mameli. Pascale e Del Deo, invece, giocano con Bacoli…

Nel silenzio più profondo, Ischia ha compiuto la sua parte di grande assente. Il problema trasporti marittimi, infatti, è buono solo per la propaganda e per il like da facebook. Mentre Francesco Del Deo e Giacomo Pascale se ne fregano e guardano al turismo prossimo venturo (rimescolando idee di Cecilia Prota e anche del sottoscritto), l’assessore ai trasporti marittimi di Procida, Lucia Mameli, ha annunciato la soluzione di un problema, tra i tanti, dei nostri trasporti marittimi.

«Si ricomincia! Siamo pronti per l’apertura della scuola. Dal 1 febbraio 2021 – scrive Mameli – agli studenti provenienti dall’Isola d’Ischia che frequentano l’Istituto secondario superiore F. Caracciolo, sarà garantita la partenza dal porto di Ischia con l’aliscafo delle ore 7.25 con arrivo a Procida alle ore 7.50 con ripartenza per Napoli alle ore 7.55.

L’aliscafo per Procida partirà dal molo beverello alle ore 8.55.In caso di condizioni meteo marine avverse, che non consentono l’utilizzo dell’unità veloce, il trasporto sarà comunque garantito a mezzo motonave.La nota arrivata in data odierna – prot. 2021 0046350 dalla Regione Campania -mette fine a confronti intensi con le istituzioni ed alle polemiche alimentate da una visione alterata e pregiudizievole della vicenda. Auguriamo un buon rientro a tutti gli studenti ricordando che il comportamento di ognuno evita la diffusione del contagio».

Da giorni, tra l’altro, i presidi chiedono assistenza nei trasporti marittimi per chiedere una deroga dallo slittamento degli orari di ingresso e di uscita per consentire collegamenti adatti a docenti e personale ATA. Purtorppo da parte dei nostri sindaci, come per tanto altro, è calato il silenzio.

Basta questa “cronaca” al commento delle iniziative sull’asse Forio, Lacco Ameno, Bacoli: un terzetto di banalità, vuota propaganda e assurdità amministrativa.