Scritta & Castello. L’editoriale

È stata una settimana calda a Ischia. E non per le temperature, nella media stagionale, bensì per la reazione degli ischitani alla “scritta da foto” installata a Ischia Ponte.

Si tratta della scritta ISCHIA, o meglio, della riproduzione del logo della DMO, realizzata con ottima fattura e installata al centro del camminamento sul muraglione che costeggia il Piazzale Aragonese.

Una scritta abbastanza grande da accogliere una famiglia di 4 o 5 persone, progettata per diventare un elemento iconico e da ricordo per tante vacanze — ma che ha urtato la sensibilità di molti ischitani.

Ho aspettato qualche giorno prima di commentare, perché sapevo che dopo circa 72 ore l’“effetto scritta” sarebbe svanito. E così è stato. Proprio come accadde con l’installazione del busto di Vittoria Colonna al centro del piazzale, sempre a Ischia Ponte.

Nel frattempo, mentre le bacheche di molti ischitani si riempivano di post, commenti e reazioni, quelle di tanti turisti si popolavano di volti sorridenti immortalati davanti alla scritta ISCHIA, con il Castello Aragonese sullo sfondo.

Ma prima di proseguire, una premessa.

Un anno fa avevo suggerito a Giosi Ferrandino di installare una scritta simile nei giardinetti della vecchia Piazza Marina. E quello spazio è ancora lì, disponibile. Siamo ancora in tempo. Lo stesso suggerimento l’ho rivolto a Irene Iacono: due installazioni simili, una su via Vecchia Epomeo e l’altra sotto “Graziella”. Ne farei un’altra ancora a Sant’Angelo, e una nel giardinetto sopra il depuratore di Lacco Ameno. Ho anche suggerito a Dionigi Gaudioso di installarne una in stile “Hollywood” su una delle pareti rocciose che da Testaccio portano ai Maronti — grande, ben visibile da Sant’Angelo e dal mare aperto. Rispetto a tutte queste scritte, lo dico con sincerità: finalmente!

E se questa è la mia posizione generale, veniamo ora ai dettagli.

Partiamo da Forio e dalla scritta FORIO. Quella zona del Piazzale del Soccorso, esattamente come il piazzale di Ischia Ponte, era un “cesso” — nel vero senso della parola. Spenta, degradata, patria di ratti, immondizia, comitive di giovani con bici, palloni, canne e altro. Oggi è un luogo frequentato da turisti e residenti. Pulito, illuminato, diventato centrale.

Quel che prima era un cesso a cielo aperto, affacciato sul Soccorso, oggi è un centro di ritrovo. Vito Colella, ottimo fotografo e creator di Forio, da mesi ne racconta la rinascita: reel, foto e video che testimoniano come una semplice scritta possa dare un senso nuovo a un luogo. E sarà lo stesso per la scritta di Ischia.

La cosa che più mi ha fatto sorridere, leggendo le tante opinioni, è stata l’indignazione: “è brutta, è grande, è fuori luogo, è colorata male”. Ma se avessi letto un solo commento sulla ringhiera zozza e arrugginita che sta lì da anni, dietro quella scritta, sarei stato un uomo felice.

Siamo talmente assuefatti al degrado che non lo vediamo più. E quando su centinaia di metri di ringhiera arrugginita ci si installa qualcosa di nuovo e pulito, è proprio quella a darci fastidio? Abbiamo un problema.

È vero, Gesù disse: “Il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio”, ma dal dibattito letto, sembrava che il vecchio — cioè quel piazzale sporco e anonimo — fosse meglio del nuovo. Ma a cosa servono queste scritte? Perché le troviamo in tutte le città del mondo?

Perché a Amsterdam ce n’è una così grande da aver richiesto quattro camion e una gru per l’installazione? Perché a Valencia ce n’è una che si illumina di sera? A Riccione, con aiuole di legno? A Siviglia? A Messina? Potrei continuare, ma la risposta è una sola: sono fatte per i turisti.

I turisti le vedono, si mettono in posa, si scattano una foto. Felici. Punto. È questo il loro unico scopo. Ed è giusto così. Non voglio scomodare il genio di “LOVE” a New York, ma il concetto è quello: offrire un simbolo riconoscibile e fotografabile a chi viene in vacanza a Ischia. Certo, poi ci sono tutte le altre cose che qui non elenco, restiamo focalizzati sulla scritta.

Un’altra critica ricorrente: la posizione della scritta.

Qualcuno ha notato che la scritta non è accessibile? Che c’è una barriera architettonica? No. Tutti colpiti da una foto in cui la scritta è in primo piano. Ebbene, nel Comune di Ischia non c’è altro posto dove poterla installare. Doveva stare lì. Sotto il Castello Aragonese. Esattamente dove è stata messa. Perché? Perché è lì che i turisti vogliono farsi la foto. Scritta & Castello. Funziona. Semplice.

Ora veniamo ai problemi veri della scritta ISCHIA.

Enzo Ferrandino dovrebbe urgentemente rimediare allo scempio della ringhiera che costeggia tutto il muraglione. È una vergogna, sotto gli occhi di tutti, da anni. Davanti al Castello Aragonese! E nessuno la nota.

Dovrebbe anche rendere accessibile la scritta a tutti, realizzando uno scivolo comodo. Dovrebbe tenere pulito il piazzale, e non lasciarlo nello stato pietoso attuale. Dovrebbe tenere il piazzale pulito e non come il “cesso” che è attualmente e, magari, iniziare anche a mandare a quel paese tutti quei “voti” che gli estorcono un posto nel piazzale e lo sporcano con le loro barchette di plastica o di legno vecchie e sporche. Il traffico e le auto, beh, è un’altra storia vecchia.

Il resto del dibattito, quello che tira in ballo i “problemi del paese” e non della scritta, lascia il tempo che trova. Ischia si indigna ogni giorno, abbiamo archivi pieni di indignazione. Ma poi?

“Scritta & Castello” e “Scritta & Soccorso” sono sicuramente meglio del “cesso” di prima.