Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Terremoto di magnitudo 4.4 nella provincia di Catania. Lo rende noto l’Ingv. La scossa si è verificata alle ore 14.06, a una profondità di 17 chilometri, in mare a pochi chilometri dalla costa etnea.Secondo quanto si apprende, non sono giunte finora alla sala operativa dei vigili del fuoco segnalazioni di crolli o altri danni. Diversi impianti della zona industriale di Catania sono stati fatti evacuare per precauzione, ma l’attività è poi ripresa.La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione ma non sono al momento segnalati danni a persone o cose, sottolinea una nota del Dipartimento della Protezione Civile.

– foto Ingv.it –

(ITALPRESS).