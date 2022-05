Scorrè, io non parlo e non ceno con Carla Tufano

Ieri, l’inserto del Roma (definizione tecnica perfetta!) ha buttato una pagina per replicare a 33 caratteri (spazi inclusi) di questo quotidiano (definizione tecnica perfetta!). Oltre 10000 caratteri (se Acrobat ha contato bene) per “risponderne” a 33 (spazi inclusi): è questa la proporzione con cui si riempiono le pagine, ma questo è un dettaglio tecnico. La storia, però, è semplice. Replicando ad alcuni post del consigliere Piero Monti, saltatore della quaglia e nuovo adepto del senatore De Siano, valutando l’azione social di Piero ho provato a capire chi fosse il nuovo “writer” dopo Luca Sepe. Nulla di particolare, un passaggio molto, molto secondario che non meritava tanta attenzione. Un dettaglio davvero marginale (considerato anche i personaggi) che non aveva nessun valore. Ma tant’è.

Però, non volendo indugiare troppo sugli oltre 10000 caratteri rispetto ai miei 33 (spazi inclusi), c’è una cosa che è bene chiarire. Secondo lo scorretto dell’inserto (definizione tecnica perfetta!) Carla Tufano mi avrebbe suggerito la linea con cui ho criticato Piero Monti e la mamma. Lo scrivo più per Carla Tufano che per me: non abbiamo nessun contatto.

E, giusto per chiarirlo allo scorretto, io non vado a cena con la Tufano e Piero Monti non mi ha mai sponsorizzato al posto di Luca Sepe durante la campagna elettorale.

Capisco l’imbarazzo di trovarsi – anche se in via indiretta – alla corte dell’ex datore di lavoro ma questo è frutto dell’ostentata amicizia e della poca chiarezza (politica) degli amici.