Scopriamo come è regolamentato l’indice della qualità dell’aria

Una panoramica su come viene misurato l’indice della qualità dell’aria. Vediamo come vengono assegnati i punteggi e i potenziali rischi per la salute.

Come funziona l’indice di qualità dell’aria

Tra i molti dati osservati negli ultimi mesi a causa della pandemia globale, quelli riguardanti i livelli di qualità dell'aria hanno ricevuto una notevole attenzione. In molte Regioni e Paesi infatti, dove sono state applicate forti restrizioni sulle uscite o totali lockdown che hanno portato a un numero inferiore di mezzi di trasporto in circolazione e alla quasi totalità di industrie e attività ferme per via del COVID-19, molti luoghi hanno potuto registrare un netto aumento della qualità dell'aria. L'India settentrionale, ad esempio, ha catturato l'attenzione del mondo quando è stato fatto notare che la catena montuosa dell'Himalaya era visibile per la prima volta da decenni. Le persone che non hanno avuto la possibilità di lavorare da remoto nel corso dei mesi più difficili, hanno potuto passare questo tempo "extra" dedicandosi alle proprie passioni tra le mura domestiche. In questa situazione molti di noi hanno in qualche modo contribuito, anche in maniera non volontaria, al miglioramento della qualità dell'aria.

Misurazione dell’indice di qualità dell’aria

Se da un lato le poche persone in giro, il minor traffico registrato e il favore delle industrie in stand by hanno contribuito in positivo sulla qualità dell’aria, episodi come quello accaduto durante l’estate appena trascorsa fanno annotare dati in negativo per questa ricerca; gli incendi che hanno investito le zone del Pacifico nord-occidentale e la California infatti, hanno coperto intere regioni con uno spesso velo di fumo che si estendeva per centinaia di miglia. Vediamo come viene misurata la qualità dell’aria e cosa sono e come vengono assegnati i punteggi sulla salute. Negli articoli scientifici e di settore è possibile leggere dati riferiti alla qualità dell’aria come “buona” o “malsana”; questi dati fanno riferimento alla categorie della salute pubblica e derivano dall’indice di qualità dell’aria (AQI). Negli Stati Uniti l’AQI viene calcolato utilizzando cinque principali inquinanti atmosferici regolati dal Clean Air Act:

Ozono troposferico

Monossido di carbonio

Diossido di zolfo

Inquinamento da particelle, noto anche come particolato

Diossido di azoto

Alcuni paesi hanno un modo leggermente diverso di calcolare i propri punteggi. L’India, ad esempio, misura anche i livelli di ammoniaca e piombo presenti nell’aria. Per rendere la lettura di questi dati più fruibile possibile, l’AQI ha organizzato la scala di valore in un sistema di punteggio che va da 0 fino a 500 punti, utilizzando i dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio aereo di molte città sparse in tutto il mondo. I punteggi rilevati inferiori a 50 sono considerati buoni, con un impatto minimo sulla salute delle persone. Mentre, più alto è il punteggio, peggiore è la qualità dell’aria che viene respirata.

Per rendere ancora più semplice la comunicazione al pubblico dei potenziali rischi per la salute, sono stati organizzati i punteggi in intervalli attraverso delle categorie descrittive:

0-50 Buona. La qualità dell’aria è soddisfacente e presenta pochi o nessun rischio.

51-100 Moderata. Le persone sensibili dovrebbero evitare l’attività all’aperto.

101-150 Malsano. Il pubblico in generale e le persone sensibili sono a rischio di irritazione e problemi respiratori.

151-200 Insalubre. Maggiore probabilità di effetti avversi e aggravamento al cuore e ai polmoni per le persone in generale.

201-300 Molto malsano. Il pubblico generale sarà notevolmente colpito. I gruppi sensibili dovrebbero limitare le attività all’aperto.

301+ Pericoloso. Il pubblico in generale è ad alto rischio di forti irritazioni ed effetti nocivi sulla salute. Tutti dovrebbe evitare le attività all’aperto.

Particolato

Sebbene tutte le forme di inquinamento atmosferico siano motivo di preoccupazione, sono le particelle più piccole (da 2,5 μm) che necessitano la massima attenzione. Queste particelle minuscole possono entrare facilmente nel nostro corpo attraverso le vie respiratorie. I fattori che possono aumentare la concentrazione di particolato in una regione includono:

Centrali elettriche a carbone

Fornelli (molte persone bruciano materiale organico per cucinare o per riscaldare il cibo)

Fumo di incendi/erbacce bruciate

I punteggi di qualità dell’aria possono variare molto da una stagione all’altra. Le regioni che dipendono dal carbone per la produzione di energia ad esempio, tendono ad avere dei picchi alti di AQI durante determinati periodi. Uno dei momenti di maggior salita del punteggio si verifica durante la stagione degli incendi; luoghi che in genere hanno punteggi nella categoria “buono” salgono rapidamente verso livelli maggiormente pericolosi. Due esempi recenti (gli incendi divampati in Australia orientale e sulla costa occidentale degli Stati Uniti) hanno fatto registrare enormi cali della qualità dell’aria durante lo svolgersi di enormi incendi.