Scopri il Magico Tesoro Natalizio con la “Caccia al Tesoro Special XMAS” a Forio!

Il Comune di Forio in collaborazione con la FlavioConte Events presenta la prima edizione della “Caccia Al Tesoro Special XMAS”. L’evento, inserito all’interno del Cartellone degli Eventi “Isola Illuminata 2023 #FORIOXMAS”, si terrà lunedì 11 dicembre alle ore 20.30. La Caccia Al Tesoro Special Xmas sarà un’esperienza coinvolgente aperta a tutti i giovani dai 17 anni in su e agli adulti desiderosi di sperimentare l’emozione dell’evento.

Le squadre, composte da un minimo di 5 a un massimo di 10 partecipanti, si sfideranno in una serata ricca di misteri e divertimento. Ad inizio serata saranno presentate le squadre partecipanti e successivamente ci sarà la consegna della prima prova. Dal punto di partenza, le squadre si incammineranno per esplorare l’Isola alla ricerca del tesoro, coinvolgendo i diversi comuni e dando un risalto speciale a Forio. Una giuria attenta valuterà ogni prova e garantirà lo svolgimento corretto dell’evento.

Oltre all’emozione della caccia al tesoro, non mancheranno i fantastici premi che rendono l’evento ancor più entusiasmante. La squadra vincitrice avrà diritto ad un “Pacchetto Benessere” presso l’Hotel & Ristorante Zi Carmela di Forio. Il pacchetto comprende un programma SPA con l’utilizzo della Piscina Termale, Bagno Turco, Grotta del passato con piscina ed idromassaggio, tisana e kit di benvenuto, aperitivo Alcolico/Analcolico e tagliere di salumi. Il secondo e il terzo classificato saranno premiati con un trofeo e un ricordo speciale dell’evento.

Per partecipare, basta contattare il numero 3791132575.

Unitevi a noi l’11 dicembre per una serata di divertimento, avventura e magia con la “Caccia Al Tesoro Special XMAS” a Forio!