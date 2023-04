Scoppia la ruota di un Bus EAV, paura al Castiglione

Un incidente sfortunato si è verificato oggi pomeriggio sulla strada statale vicino al parco Castiglione, coinvolgendo un autobus dell’Eav. Mentre viaggiava in direzione di Ischia, il veicolo ha improvvisamente iniziato a sbandare a causa di una ruota che è scoppiata. Il conducente ha abilmente guidato il mezzo pesante verso il lato della strada, rassicurando i passeggeri spaventati che per fortuna non hanno subito danni. I carabinieri sono arrivati prontamente e hanno gestito il traffico in entrambe le direzioni.