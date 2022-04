Scoperti altri truffatori del reddito di cittadinanza a Ischia e a Procida

Paolo Mosè | Una vasta operazione condotta e coordinata dal Comando Provinciale di Napoli con l’ausilio di diverse Compagnie dislocate sul territorio della provincia ha portato ad individuare centinaia e centinaia di furbetti del reddito di cittadinanza. I quali sono riusciti a sfilare dalle casse dello Stato oltre 5 milioni di euro. Tra questi furbetti vi sono diversi ischitani individuati dalla Compagnia di Ischia guidata dal capitano Angelo Mitrione. Anche gli “amabili” residenti isolani hanno sperato di incassare ancora a lungo un po’ di quattrini. Pur essendo consapevoli di non avere alcun diritto per richiedere ed ottenere il sussidio. Molto probabilmente sono riusciti nell’impresa grazie forse a qualche consulente esperto in materia, evitando di far conoscere di essere titolari di qualche bene o di avere la capacità di gestire e spendere somme di denaro oltre il consentito. Tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro capillare che è durato negli ultimi mesi e che fa seguito ad una prima tranche di furbetti individuati tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di quest’anno.

Ad Ischia in particolare è stato deciso di procedere con una certa meticolosità adoperando uno screening di tutti coloro che sono finiti in indagini che si sono concluse con il loro arresto. In questi casi specifici i militari di Ischia hanno eseguito le direttive del capitano Mitrione svolgendo accertamenti a trecentosessanta gradi, tra cui anche se fossero o meno percettori del reddito di cittadinanza. In alcune occasioni si sono imbattuti in personaggi che hanno come spirito di vita fottere il prossimo, veri e propri truffatori che non perdono occasione per cercare di spillare soldi alle casse dello Stato pur non svolgendo alcun servizio utile. Dopo una prima tranche, è seguita quest’ultima, che ha avuto uno sviluppo nell’arco temporale tra novembre 2021 e fino ad aprile 2022. Oltre all’isola d’Ischia, è stata interessata anche l’isola di Procida, che oggi è definita la Capitale della Cultura. Anche in questa realtà i militari della locale Stazione hanno svolto un lavoro egregio, intercettando alcuni cittadini che intascavano le somme erogate pur essendo consapevoli di non averne diritto.

CIFRE DA CAPOGIRO

Il Comando Provinciale di Napoli ha coordinato per intero questa operazione per raggiungere l’obiettivo massimo. Che si è concretizzato con la individuazione e la denuncia all’autorità giudiziaria di 1.204 persone. In totale sono stati controllati 2.441 percettori. La metà è risultata regolare, hanno il pieno diritto di ricevere un sussidio dallo Stato non avendo alcuna altra sostanza economica per andare avanti mensilmente. Di queste 1.204 persone, 651 sono del tutto irregolari, mentre 553 hanno subito la denuncia con l’accusa di truffa ai danni dello Stato. Questi ultimi si sono dimostrati, quindi, i soggetti veri e propri che hanno iniziato nell’architettare e studiare le pratiche per passare inosservati in caso di controllo e continuare a percepire il denaro mensile.

L’Erario è poi passato a verificare con controllo al centesimo quale è stato il danno reale che ha subito fino ad ora. Andando anche a ritroso nel tempo. Scoprendo che ogni mese all’incirca ha staccato un assegno poderoso di un milione e mezzo di euro. Per poi giungere ad un danno complessivo ammontante a 6.557.931,86 euro. Una cifra incredibile, che è emersa solo nell’ambito di un controllo che è stato effettuato su 1.167 nuclei familiari per complessive 2.300 persone. Non tutte, ribadiamo, sono risultate truffatrici. Vi sono anche diverse persone perbene che continueranno a percepire quanto richiesto ed ottenuto. Tutto ciò nell’ambito di cinque mesi di attività investigativa.

Certamente ciò che è stato individuato e segnalato alla procura della Repubblica per i cittadini disonesti che risiedono nelle isole di Ischia e Procida è assai limitato rispetto ad altri comuni dell’hinterland napoletano. Individuati nell’area nord-orientale del capoluogo campano. E tra queste realtà il primato è ricaduto sul comune di Marano, che da solo copre più di un terzo degli oltre 6 milioni di euro totali truffati. Incassando, complessivamente questa realtà, circa 2 milioni e 800mila euro.

NIENTE CONTROLLI PREVENTIVI

Ed ancora il dato che più rattrista è che i controlli severi si sarebbero dovuti eseguire da parte dell’ente erogatore e non dopo aver già distribuito milioni di euro. Perché vi sono molti soggetti pluripregiudicati che hanno incassato il reddito di cittadinanza. Molti di questi residenti nella città capoluogo della Campania, con un bilancio negativo di circa un milione di euro per pochi mesi. Come si evince dalla segnalazione che i militari hanno trasmesso all’autorità giudiziaria, dove oltre agli italiani purosangue vi sono cittadini provenienti da altre nazioni che hanno incassato il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, in quanto sono residenti da alcuni anni e al massimo da alcuni mesi, quando la legge è categorica. Oltre i dieci anni di residenza continuativa sul territorio nazionale.

Ed è quello che è emerso in una indagine svolta questa volta per intero dalla Guardia di Finanza, che ha portato alla esecuzione di una misura emessa dal gip su richiesta del pm. Dopo che è stata accertata l’erogazione di qualche centinaio di migliaia di euro che l’autorità giudiziaria ha tentato in tutti i modi di recuperare, disponendo il sequestro di somme di denaro o altri beni equivalenti a quanto illecitamente incassato. Molti hanno dovuto versare con il cuore strappato ciò che avevano ritenuto fosse stato lecitamente prelevato e utilizzato. Quelle somme sono state ritenute dal giudice illegittime, in quanto in violazione della legge istitutiva. Alcuni avevano redditi molto superiori al limite stabilito per avere titolo per ricevere il reddito, altri erano intestatari di beni mobili che superavano una determinata cilindrata. Altri ancora avevano all’interno del medesimo nucleo familiare altre entrate per lavori svolti o perché risultavano lavoratori in proprio con tanto di partita Iva.

Coloro che si sono lamentati di questa iniziativa, ritenendola ingiustificata perché non sono state prese a riscontro altre situazioni che portavano ad una situazione economica finanziaria dell’indagato assai critica, hanno impugnato la decisione del gip ricorrendo al tribunale del riesame. Per ottenere il dissequestro di ciò che era stato prelevato dalla Guardia di Finanza prima della notifica del provvedimento, non trovando accoglimento da parte dei tre magistrati. I quali hanno sostenuto nelle varie ordinanze di rigetto che le argomentazioni, le prove raccolte dimostrano in questa fase la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la necessità di non concedere più la disponibilità in questa fase dei beni sequestrati. Fino a quando non si giungerà alla sentenza.