Scooterista gravemente ferito a Casamicciola: indagini sulla dinamica dell’incidente

Le strade di Ischia tornano a segnarsi di sangue. A Casamicciola Terme, nei pressi del Vivaio Cosentino, uno scooterista è rimasto gravemente ferito in un incidente la cui dinamica non è ancora stata chiarita. L

’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasferirlo al Rizzoli. Le condizioni giudicate critiche hanno reso necessario il successivo trasferimento in terraferma.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le ipotesi al vaglio riguardano lo stato dell’asfalto, la segnaletica presente e l’eventuale ruolo di una distrazione alla guida.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

