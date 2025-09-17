Scontro tra scooter sulla Variante Esterna di Ischia, traffico in tilt

Variante Esterna di Ischia si è verificato un violento scontro tra due scooter. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio, in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria, all’altezza dell’Hotel President.
Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma la collisione è stata tale da attirare immediatamente l’attenzione degli automobilisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi.
Si attende l’intervento dei sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai feriti e gestire la viabilità. Le condizioni dei coinvolti non sono ancora note.