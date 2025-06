Scontro mortale in A1 tra auto e furgone: perdono la vita moglie e marito, gravi i figli

(Adnkronos) – Grave incidente stradale intorno alle 18 di oggi, venerdì 27 giugno, sull’autostrada A1 in direzione sud in prossimità del Km 570 all’altezza di Zagarolo, in provincia di Roma.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un furgone. Un uomo di 58 anni e la moglie di 57, che erano a bordo della vettura, sono morti mentre i figli, gravemente feriti, sono stati elitrasportati in ospedale in codice rosso. Ferito in modo grave anche l’autista del furgone che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia Stradale e il personale del 118. Ancora chiuso il tratto di autostrada interessato.