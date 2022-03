Scontro con il poliziotto, annullata la sentenza di condanna per Antonello D’Abundo

Paolo Mosè | Il procuratore generale si è associato ai motivi di impugnazione presentati dall’avvocato Luca Migliaccio, difensore dell’imputato, chiedendo la riforma della sentenza di condanna emessa dall’allora giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia, Alberto Capuano. Che aveva condannato ad un anno di reclusione Antonello D’Abundo. La formula richiesta è perché il fatto non costituisce reato per la contestazione di resistenza nei confronti del pubblico ufficiale per difetto di querela per la causa di lesione, previa esclusione dell’aggravante dell’aver agito contro un pubblico ufficiale.

La Corte ha rivisto totalmente l’intera vicenda che vede da una parte un agente della Polizia di Stato che in quel momento non era in servizio, che a bordo della sua autovettura ebbe uno scontro con l’auto guidata dall’attuale imputato. Ne era nata una discussione civile, con un contorno più riscaldato nel secondo incontro che i due ebbero e che portò il D’Abundo ad essere trasferito all’interno del commissariato di Ischia. All’interno, a quanto pare, si sarebbero verificate delle discussioni un po’ più accese con qualche spinta, a detta dello stesso imputato e della difesa che lo ha rappresentato nei due gradi di giudizio. Con l’intervento, in ultimo, finanche di una autoambulanza con medici e paramedici del 118 per soccorrere proprio il D’Abundo. Il quale per questa vicenda è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per tutte le ipotesi a lui contestate oltre al pagamento delle spese processuali. Nel dispositivo si ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere nei confronti della compagna dell’imputato per avere riferito circostanze non ritenute veritiere dal tribunale. Una accusa che molto probabilmente, alla luce della sentenza della Corte di Appello, finirà dritta dritta in archivio.

LE ACCUSE CONTESTATE

Antonello D’Abundo risponde del reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: “Usava violenza e minacce nei confronti di un assistente della Polizia di Stato per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio. Nella fattispecie non ottemperrava all’invito, che l’assistente di polizia gli aveva rivolto, di esibire i documenti di circolazione ed assicurativi dell’autovettura Mercedes su cui si era posto alla guida e innestva la marcia e tentava dapprima di investirlo e poi, al tentativo dell’ assistente di polizia di fermarlo, reagiva bloccandogli la mano destra nel finestrino della portiera lato guida e trascinandolo per alcune centinaia di metri”.

La seconda è di lesioni aggravate: “Perché al fine di commettere il reato di resistenza e minaccia ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, provocava alla parte civile lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7 salvo complicazioni (trauma polso, gomito destro)”.

A queste accuse c’è stata la risposta dell’avvocato Migliaccio in nome e in difesa del D’Abundo. Iniziando a smantellare la motivazione del tribunale per convince la Corte della insussistenza di entrambe le accuse mosse che in primo grado hanno inciso nella decisione del giudice: “Assolutamente non condivisibile appare l’affermazione di responsabilità operata dal giudice di prime cure, il quale ha – con motivazione assolutamente lacunosa e meramente riepilogativa dell’istruttoria dibattimentale espletata ovvero fondata esclusivamente sulla ricostruzione ex post dell’evento, mutuata acriticamente da una sola parte del materiale probatorio posto al suo vaglio – ritenuto di condannare l’imputato malgrado dagli atti processuali emergesse, con tutta evidenza ed al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova dell’assoluta insussistenza delle accuse mosse al predetto in ordine al fatto-reato contestato”.

IL CORPOSO RICORSO

La difesa non è per nulla convinta delle argomentazioni del tribunale che nella sentenza motivata ha cercato di spiegare le ragioni che hanno pesato pesantemente sulla colpevolezza dell’imputato. Una tesi che è stata colpita nelle fondamenta con l’appello: “Non si comprende quindi come sia stato possibile affermare la penale responsabilità del D’Abundo in mancanza di una prova certa e tranquillizzante al riguardo, soprattutto ove si consideri come il convincimento del giudicante, ad onta di un apparente scrutinio analitico del compendio probatorio, sia fondato su considerazioni apodittiche tutt’altro che utili a colmare l’equivoco di fondo che permea l’intero impianto motivazionale: la difesa, invero, non si è a lungo soffermata sulla impossibilità di configurare la fattispecie delittuosa di cui allart. 337 c.p. atteso che la parte civile non era in servizio ma si e limitata a porre un interrogativo preciso, derivante dalla circostanza per la quale un agente fuori servizio chiami la centrale operativa per sapere se un’auto con la quale si è “scontrato” abbia o meno la copertura assicurativa!”.

Rimarcando che in quel famigerato scontro automobilistico il poliziotto in quel momento non era in servizio, ma era un comune cittadino e per tali ragioni doveva essere valutata complessivamente la vicenda. Lo sostiene con forza l’avvocato Luca Migliaccio: “Orbene, si ribadisce: la circostanza per la quale un agente fuori servizio – a domanda del giudice, pag. 5 del predetto verbale di fonoregistrazione – chiami la centrale operativa per sapere se un’auto con la quale si è scontrato abbia o meno la copertura assicurativa, pagine 5 e 6 del predetto verbale – desta quantomeno perplessità, ma, in ogni caso, ciò che più rileva è che, al contrario, la versione dell’imputato sugli accadimenti della mattina e sullo scambio di generalità e dati vari è riscontrata dal teste Baldino (cfr. verbale di fonoregistrazione relativo alludienza del 30 giugno 2016).

Ed allora, che nel pomeriggio seguente la parte civile e DAbundo possano essersi incontrati per caso, in mancanza di un appuntamento concordato presso l’officina della Tua assicurazioni nonchè al medesimo orario è una circostanza poco verosimile: molto più verosimile, invece, è, appunto, che si siano incontrati nel medesimo luogo ed alla medesima ora sulla scorta di un comune accordo!”.

Sottolineando, ancora, quale sarebbe stata la possibile manchevolezza della parte civile per il ruolo di pubblico ufficiale che ricopriva, ma non in quella circostanza. Una domanda che più volte è stata avanzata nel ricorso e che la difesa ha cercato di mettere in luce trasmettendo la risposta su questo punto alla Corte:”Orbene, quale sarebbe l’atto contrario ai propri doveri dufficio che l’agente fuori servizio è stato costretto a fare in ragione della presunta violenza? E quale sarebbe l’atto dell’ufficio o del servizio che la parte civile è stato costretto ad omettere in ragione della presunta violenza? Se era fuori servizio, che doveri aveva nel caso di specie? Quale atto dell’ufficio o del servizio doveva svolgere? Quale era il motivo per cui doveva chiedere al D’Abundo di esibire i documenti di circolazione ed assicurativi? E perchè mai, a tutto voler concedere, il D’Abundo doveva esibire i documenti richiestigli (tra l’altro, con violenza) da uno sconosciuto? A meno che possa ritenersi normale – si ribadisce una siffatta commistione di funzione di polizia e scopi privati”.

L’INTERROGATORIO DI D’ABUNDO

Nel suo interrogatorio l’imputato è stato molto esaustivo, ha spiegato punto per punto come si sono svolti i fatti. Smentendo la ricostruzione che la parte offesa ha sviluppato nella fase delle indagini preliminari ed in alcuni casi, secondo la difesa, con l’assenso di alcuni colleghi: “Non v’è chi non veda, pertanto, come siffatta deposizione riscontri in toto la ricostruzione dell’episodio fornita dall’imputato nel corso dellesame (verbale di fonoregistrazione relativo all’udienza del 21 dicembre 2016): e sfugge seriamente alla difesa come il giudice abbia potuto metterla in non cale, limitandosi, al contrario, a trarne un dato errato ovvero che il D’Aabundo non aveva mai conosciuto in precedenza il Cuomo! Dove risiede questa circostanza negli atti processuali? Forse il giudice monocratico mutua la predetta convinzione da ciò che il D’Abundo (letteralmente) dice della parte civile (pag. 8 del verbale di fonoregistrazione relativo all’udienza del 21 dicembre 2016) ? Ma, in ogni caso, come è possibile sostenere (dopo avere letto il verbale di fonoregistrazione ) che la testimonianza del Cuomo riscontra il narrato della parte civile… ?”.

In definitiva, ferme restando tutte le rappresentate circostanze, e sebbene risulti tuttora immanente alla giurisdizione penale il principio per il quale l’onere della prova è sempre in capo all’accusa, dovrà convenirsi che l’avvenuto mero riassunto delle prove acquisite è, invero, più sintomatico di un tentativo di ricerca di completezza espositiva che di una concreta e convinta confutazione: la motivazione in argomento si riduce a paradigma di sovversione del predetto principio, in ragione di uno scrutinio superficiale, a mò di reviviscenza del rito inquisitorio per il quale la mera pendenza del procedimento penale presuppone la fondatezza delle accuse”.

In conclusione l’avvocato Migliaccio ha chiesto la totale riforma della sentenza di condanna che per una serie di elementi non valutati approfonditamente dal tribunale, hanno provocato una ingiusta condanna per il D’Abundo. Puntando oltre sul fatto, sulla reale ricostruzione dell’evento causa di questo processo anche un aspetto puramente tecnico che non è stato per nulla approfondito dal primo giudice: “Una motivazione così come offerta sotto forma di elenco è molto più simile ad espressione di mere petizioni di principio, obliteratrici di qualsivoglia riscontro processuale ed immotivatamente asservite al convincimento della penale responsabilità quale corollario di un’ingiustificata inversione dell’onere della prova.

Tutto quanto sin qui esposto, allora, ampiamente comprovato e per nulla smentito dagli atti di causa, avrebbe dovuto sine dubio indurre il primo giudice ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste per entrambi i reati ascritti, atteso che l’istruttoria dibattimentale ha pienamente escluso la realizzazione della condotta contestata o, quantomeno, ha posto seri dubbi sulla tenuta probatoria della descrizione della medesima offerta dall’accusa”.

La Corte di Appello di Napoli ha previsto il deposito delle motivazioni tra 90 giorni e solo allora capiremo quali sono le differenze sostanziali tra il primo giudizio di condanna e l’assoluzione in secondo grado. Non è roba da poco.