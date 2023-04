Ancora, due daspo, della durata di due anni, sono stati irrogati nei confronti di due ischitani, di 19 e 21 anni, in occasione dell’incontro Sporting Club Ercolanese- Ischia presso l’impianto sportivo “Caduti di Brema” del 18 dicembre scorso; in particolare, il 19enne era stato denunciato per possesso e lancio di un’asta di bandiera all’indirizzo dei giocatori della squadra di casa, mentre il 21enne era stato denunciato per possesso di un’asta di bandiera in occasione di manifestazioni sportive.