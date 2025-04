Scontri tra tifoserie? Pascale apre le porte del “Patalano”! L’ordinanza contraddittoria in salsa lacchese

Per l’incontro di calcio di domenica al campo sportivo “Patalano” di Lacco Ameno arriva una ordinanza decisamente “sui generis” del sindaco Giacomo Pascale. La struttura sportiva, destinataria di vari interventi sia per la messa in sicurezza dopo gli eventi alluvionali del novembre 2022 che per la riqualificazione, era tornata fruibile, ma a porte chiuse.

Adesso, su richiesta della ASD Lacco Ameno, il primo cittadino decide che la gara si svolgerà a porte aperte, consentendo l’utilizzo delle tribune e degli spalti suddivisi in settore locali ed ospiti. La motivazione addotta per l’adozione del provvedimento desta però più di una perplessità. Infatti tale scelta viene adottata per motivi di ordine pubblico, in quanto già in precedenza si sono registrati scontri e momenti di tensione tra il Lacco Ameno e la squadra ospite Quarto, tanto che la stessa società lacchese ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine. In sostanza il ragionamento è che le opposte tifoserie avrebbero potuto scontrarsi all’esterno del campo e dunque è meglio che lo facciano all’interno… Una palese contraddizione, anche se ovviamente l’auspicio è che non si verifichino disordini, grazie anche alla presenza delle forze dell’ordine. In caso contrario, “il rimedio sarebbe peggiore del male”. Una ordinanza che rappresenta ad ogni modo un ulteriore esempio delle decisioni “poco ragionate” che sta adottando Giacomo Pascale.

L’ORDINANZA SUI GENERIS

L’ordinanza sindacale in pratica deroga alla precedente adottata il 4 febbraio scorso e il provvedimento viene appunto adottato per lo svolgimento della gara valida per il primo turno play off del Campionato Regionale di Prima Categoria ”Girone B”, tra ASD Lacco Ameno 2013 e ASD Quarto Calcio 1962.

Il provvedimento di febbraio disponeva la revoca parziale dell’ordinanza contingibile ed urgente sindacale del 28.11.2022 (dopo gli eventi alluvionali) «limitatamente al fabbricato spogliatoi e al cortile ad esso annesso nonchè al locale bar, situati all’interno della struttura campo sportivo “Patalano “, consentendo nell’immediato l’utilizza del Campo sportivo comunale per le attività sportive “a porte chiuse”, ossia senza la presenza di pubblico, per le partite e/o manifestazioni ufficiali, con la prescrizione che è interdetto l’uso delle tribune e degli spalti».

Sta di fatto che nell’imminenza della partita la ASD Lacco Ameno chiedeva «al Sindaco di Lacco Ameno la possibilità di aprire i due settori (locali e ospiti) del campo sportivo comunale di Lacco Ameno “V. Patalano “, durante la gara valida per il primo turno play off del Campionato Regionale di Prima Categoria “Girone B”, tra ASD Lacco Ameno 2013 – ASD Quarto Calcio 1962, da disputarsi il giorno 13/04/2025 alle ore 16:00, così da assicurare un maggiore ordine pubblico, separando i tifosi locali da quelli ospiti».

Al contempo la società chiedeva espressamente la presenza delle forze dell’ordine per la partita della Domenica delle Palme, segnalando che «tra le due squadre nella gara di ritorno del Campionato, si è verificata una discussione tra dirigenti e calciatori durante l’intervallo».

«CLIMA ACCESO»

Emblematici anche i passaggi successivi: «Valutato il clima acceso che si respira nel paese, con l’approssimarsi della partita tra ASD Lacco Ameno 2013 – ASD Quarto Calcio 1962; Tenuto conto della concretizzazione di presupposti di pericolo reale all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione della gara di calcio da disputarsi il 13.4.2025, in considerazione dell’attualità del rischio connesso all’acerrima rivalità tra le due tifoserie, già sfociata in episodi di violenza».

Il sindaco richiama quindi le certificazioni relative alla tribuna metallica risalenti al 2021 e la certificazione di agibilità del gennaio 2022 per una capacità complessiva di n. 424 spettatori, suddivisi in n. 248 spettatori seduti e n. 176 spettatori in piedi.

Arriva la motivazione contraddittoria che recepisce la richiesta della società: «Ritenuto, al fine di scongiurare problemi di ordine pubblico e sicurezza difficilmente gestibili per la impossibilità di garantire l’adeguata separazione tra le due tifoserie all’esterno del campo sportivo “V. Patalano”, che potrebbero acutizzarsi nel corso dello svolgimento della partita, di consentire in deroga, l’uso del campo sportivo “V. Patalano” a porte aperte, con l’autorizzazione all’utilizzo anche delle tribune e degli spalti suddivisi in settore locali ed ospiti, nei limiti della capienza complessiva di n. 424 spettatori per l’incontro di calcio che si terrà domenica 13 aprile alle ore 16:00».

L’ordinanza “geniale” dunque dispone: «nelle more dell’esecuzione degli interventi di “Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale”, rientrante negli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, in deroga e per i motivi innanzi citati per la sola durate dell’incontro di calcio in parola, l’uso del campo sportivo “V. Patalano” a porte aperte, con l’autorizzazione all’utilizzo anche delle tribune e degli spalti suddivisi in settore locali ed ospiti, nei limiti della capienza complessiva di n. 424 spettatori per l’incontro di calcio che si terrà domenica 13 aprile alle ore 16:00». Una “deroga” anche alle misure post-alluvione per questa gara ritenuta “ad alto rischio”…

Come è prassi la gestione delle emergenze viene posta a carico della ASD Lacco Ameno 2013 e sulla società grava anche «la responsabilità dell’onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza dell’attività, sollevando il Comune di Lacco Ameno da ogni responsabilità».

Il provvedimento è stato notificato al commissariato di P.S., alle Stazioni Carabinieri di Casamicciola e Ischia e alla Polizia Municipale.