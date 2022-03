Sconti a termine con i nostri soldi | #4WD

“A differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico. Tassiamo una parte dei profitti in eccesso che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime, e redistribuiamo questi soldi alle imprese e alle famiglie in difficoltà“. Queste le parole di Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri, utilizzate nell’esaltare le misure straordinarie adottate dal Governo a fronte del caro vita degli ultimi tempi; quelle che, come avevo ampiamente previsto, continuano a rappresentare solo una serie di pannicelli caldi o, se preferite, di falsi sconti, rispetto ai rincari ingiustificati che stiamo subendo da novembre ad oggi.

Avevamo cominciato con l’energia elettrica, laddove il quaranta per cento di aumento annunciato prima della fine dell’anno è stato abilmente sottaciuto sotto forma di sconto di pari percentuale riservato per i primi due anni agli utenti pronti a passare al cosiddetto mercato libero. Un po’ come dire: da una parte delibero l’aumento e dall’altra, per un po’, vi rinuncio, ma solo fin quando te ne sarai dimenticato e comincerai a pagarmelo senza battere ciglio, da buon pecorone italiano. Oggi, con il carburante, Draghi è riuscito a fare ben peggio: utilizzando maggiori entrate per 4,4 miliardi di euro, lo Stato abbasserà il prezzo di diesel e benzina di venticinque centesimi al litro e -udite udite- per un solo mese, cioè fino a fine aprile. Non bastava la beffa di una riduzione-farsa, se si considera che ad Ischia il prezzo di un litro scenderà di venticinque centesimi pagati con soldi già anticipati da tutti noi ma resterà comunque di gran lunga al di sopra dei due euro, che fino a pochi mesi fa sembravano follia: il tutto, al momento, durerà SOLO UN MESE. E poi? Chissà…

Non so a Voi, ma a me questa escalation di prese per i fondelli, in tutta onestà, comincia a stare molto stretta!