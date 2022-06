Scontentare post-voto | #4WD

Giovedì scorso ero in procinto di partire per Pozzuoli con lo scooter e mentre mi accingevo a recarmi al portellone della nave un sottufficiale zelante mi fermava, facendomi presente che la nave “sta ancora sbarcando”, nonostante ci trovassimo a soli dieci minuti da una partenza svoltasi poi con circa quindici minuti di ritardo.

Adeguandomi alla disposizione ricevuta, ho atteso in banchina con uno spicchio di margherita alle melanzane di Pizza Village e un Red Bull e ho così avuto modo di notare che, fortunatamente, anche sulla Banchina Olimpica la Guardia Costiera ha instaurato un ottimo servizio d’ordine agli imbarchi ed agli sbarchi delle navi traghetto: ci voleva. Ma ho anche scoperto, facendo rifornimento alla Pagoda pochi minuti prima, che l’area dedicata agli NCC e ai pulmini turistici nei programmi dell’amministrazione di Enzo Ferrandino (quella da raggiungere con il “Ponte Paolo”, così battezzato dal nostro Direttore) è diventata una semplice zona parcheggio auto. Infatti, come da mie previsioni, tutto il traffico continua a gravitare in piena banchina.

Ora mi domando e dico: il sindaco e i suoi compagni di cordata si saranno resi conto di aver semplicemente buttato una “cosa di soldi”, sperando ancora una volta nel salubre effetto dell’oblio tra i propri concittadini amnesici? Oppure dal 12 giugno in poi, a voti acquisiti, cominceranno a scontentare anche gli elettori del trasporto turistico locale decentrandoli in quel della Pagoda?

Ho rinunciato sin da gennaio a creare un’alternativa a questa “classe dirigente”, ma ciononostante non riesco a digerire in alcun modo tanta approssimazione in questo Paese, che a differenza della sua gente, meriterebbe tanta competenza e concretezza in più. Tuttavia mi rendo conto che la faccia tosta imperante (e mi fermo qui per decenza) è fortemente tollerata da quasi tutti, all’insegna del “fai pure i cacchi tuoi così fai fare lo stesso anche a me”. Per cui, non dispererò più di tanto e proverò a resistere finché posso.