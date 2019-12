Sconfitti i consiglieri comunali e gli “amici” di Paolo… Paola Mazzella assunta a tempo indeterminato

Alla fine, Paola Mazzella è stata assunta a tempo indeterminato. E lo ha fatto grazie al concorso di Lacco Ameno. Perchè? Perchè quello di Ischia, dove avrebbe avuto terreno troppo facile è stato bloccato. Ischia ha preferito assumere 50 vigili urbani, promouovere quelli con i fratelli importanti e, grazie alle prove semplici vigili, ricoprire posuizioni di ben più alta specializzazione.

Ma il merito qualche volta vince. E così, nella folle corsa di Enzo contro i consiglieri comunali e contro i potentati che gli chiedevano occhi chiusi su tasse non pagate e anto altro, alla fine è arrivata l’assunzione.

Con decorrenza dal 31.12.2019, finalmente, una buona notizia per il comune di Ischia.Un dirigente preparato, serio, capace e retto entra in pianta organica.

Il comune di Ischia, infatti, ha deciso di “attingere dalla graduatoria finale di merito vigente del Comune di Lacco Ameno del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo, cat. D, posizione giuridica ed economica D1, approvata con determinazione con determina del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lacco Ameno n.131/S.A. 3. di assumere pertanto con decorrenza 31.12.2019 a tempo indeterminato, part-time (18 ore settimanali) la dott. Paola Mazzella; e di attribuire il trattamento economico previsto dalla categoria D1 part-time (50% del tempo pieno,18 ore settimanali) di cui al vigente CCNL Comparto Regioni – Enti Locali, oltre al rateo di tredicesima mensilità, all’assegno familiare se dovuto, all’indennità di fine rapporto in ragione del periodo prestato e tutti gli altri emolumenti spettanti per legge. Tutti gli emolumenti citati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legge”

Questo è il lato buono della medaglia. Ma con Enzo Ferrandino sindaco, si sa, esiste anche l’altro lato. Il lato cattivo!

Con l’assunzione di Paola Mazzella a tempo indeterminato, ai lettori non sfuggirà che si liberano diversi posti nell’ufficio di staff del sindaco che, nel frattempo, si appresta ad una ennesima proroghina per i dirigenti solo fino al 31 gennaio in vista di assegnare altri dirigenti e altre poltrone. Lo scopo? Garantirsi la poltrona da sindaco e mettere a cuccia i consiglieri comunali a cui non interessa altro che il proprio piccolo portato elettorale a dispetto delle condizioni del paese.

Avete sentore che uno, uno solo di quelli che siedono in consiglio comunale, sono promotori di una, una sola, iniziativa per il paese? Zero su tutta la linea.

Ma la saga del “regala posti di lavoro” (qualcuno ci spieghi lo scambio Ischia-Forio degli ultimi giorni da 7000 euro l’anno) continua. Per ora fermiamoci a Paola…