Sconfitta pesante di Milwaukee, 7 punti per Gallinari

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta pesante per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet del Golden 1 Center di Sacramento, di fronte a quasi 19mila spettatori, i Bucks fanno i conti con la forza propulsiva dei Kings, che travolgono i rivali per 129-94 sebbene il solito Antetokounmpo chiuda da top-scorer con un bottino personale di 30 punti. Tra i californiani, che tornano a far festa contro il quintetto del Wisconsin dopo 15 ko di fila, 29 punti di Fox e 25 di Monk; tra gli ospiti, alla terza battuta d’arresto in quattro incontri, sprazzi di partita per Danilo Gallinari: l’ala grande di Sant’Angelo Lodigiano, classe 1988, mette a segno 7 punti in quasi sette minuti di impiego. Grande rimonta per Minnesota alla Crypto.com Arena di Los Angeles: costretti a rincorrere i -22 di svantaggio, i Timberwolves ‘gelanò i quasi gli oltre 19mila tifosi californiani finendo per battere i Clippers per 118-100 con 37 punti di Edwards e 28 di Alexander-Walker; i locali lamentano anche l’uscita di Leonard per un infortunio alla schiena. Oklahoma City non riesce a mettersi alle spalle Denver, con cui divide la testa della Western Conference: i Thunder, infatti, subiscono il ko casalingo per mano degli Indiana Pacers, che si impongono per 121-111 sebbene Gilgeous-Alexander risulti il più prolifico della partita con 30 punti all’attivo. Hart grande protagonista nel successo interno dei New York Knicks sui Philadelphia 76ers: il team della ‘Grande Melà vince per 106-79 e il suo uomo migliori infila la tripla doppia con 20 punti (come Brunson), 19 rimbalzi e 10 assist. Boston Celtics in versione corsara sul campo di Utah Jazz, violato per 123-107 con 38 punti di un immarcabile Tatum. Anche Houston Rockets si impone in trasferta: i San Antonio Spurs si arrendono in volata per 103-101 e possono solo consolarsi con i 24 punti di Jones. Successo interno, infine, per i Memphis Grizzlies, che regolano i Washington Wizards per 109-97 con 24 punti di Jemison (stesso bottino per il suo ‘dirimpettaiò Kuzma).

