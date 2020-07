Sconfitta l’INPS! L’Inps le nega l’indennità Covid, il giudice del lavoro fa giustizia! Il tribunale ha ordinato il pagamento delle somme per aprile e maggio

La storia di una lavoratrice a tempo intederminato difesa dall’avv. Carmine Bernardo. Inizialmente l’Istituto di previdenza aveva rigettato la domanda per incompatibilità con il reddito di cittadinanza. Quando è stato approvato un nuovo decreto legge, l’Inps le ha riconosciuto il diritto all’integrazione, ma comunque non ha pagato, pur versando la ricorrente in un grave stato di indigenza. Accertati gli evidenti motivi di urgenza, il tribunale ha ordinato il pagamento delle somme per aprile e maggio

Ida Trofa | Arriva una ordinanza della sezione lavoro del tribunale di Napoli che interessa tantissimi cittadini isolani in condizioni economiche disagiate perché senza lavoro a causa della crisi da Covid-19. Il giudice ha condannato l’Inps al pagamento del sussidio dovuto per i mesi di aprile e maggio.

Una querelle causata anche dai diversi decreti del governo che si sono succeduti per cercare di andare incontro alle esigenze dei disoccupati. La ricorrente, assistita dall’avv. Carmine Bernardo, chiedeva un provvedimento d’urgenza che le riconoscesse appunto il diritto alla indennità prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termale, pur percependo già il reddito di cittadinanza. Circostanza che aveva comportato il rigetto da parte dell’Inps.

Inizialmente chiedeva dunque l’integrazione del reddito di cittadinanza fino alla somma di 600 euro per i mesi di marzo ed aprile e di 1.000 euro per maggio, oltre ovviamente agli interessi.

Alla richiesta presentata ad inizio aprile, l’Inps, come evidenziato, l’aveva respinta motivando «la sua domanda non può essere accolta poiché lei risulta titolare di reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 18 del 2020».

A motivare l’urgenza, la ricorrente evidenziava «di versare in un grave stato di indigenza ,aggravatosi a seguito della pandemia da Covid 19».

In effetti in base a quel primo decreto, l’indennità non spettava e infatti successivamente la lavoratrice disoccupata vi rinunciava per il mese di marzo.

L’Inps, costituitosi in giudizio, dichiarava di aver provveduto dopo che era stato approvato il decreto legge di maggio, «in ragione della mutata situazione legislativa ed in considerazione dei tempi possibili dovuti alla situazione emergenziale e che la domanda era stata accolta relativamente al mese di aprile del 2020».

Sta di fatto che fino al momento in cui la causa è stata trattata, come ha fatto rilevare l’avv. Bernardo, «all’accertamento del diritto per il solo mese di aprile non era seguito il pagamento».

I soldi dell’integrazione dovuta, insomma, non si erano visti.

Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso e ne ha spiegato i motivi. Partendo dal mese di marzo: «In punto di diritto è incontestato che al momento della proposizione della prima domanda amministrativa da parte della ricorrente la stessa non avesse diritto alla prestazione richiesta per l’incompatibilità prevista dall’art. 31 del DL 18/2020 tra detta prestazione e l’indennità ex art 29 del dl 18 del 2020».

I SOLITI RITARDI

La situazione legislativa però è poi cambiata, come ammesso anche dall’Inps: «Solo il 19.5.2020 veniva pubblicato il DL 34/2020, che all’art 84 comma 13 prevedeva, in luogo della originaria incompatibilità tra le prestazioni, l’integrazione del reddito di cittadinanza in eventuale titolarità del lavoratore stagionale, fino a raggiungere gli importi mensili previsti per l’indennità COVID, in presenza dei requisiti previsti anche per tale indennità».

Allora perché la differenza dovuta per aprile e maggio non era stata pagata? Forse per i soliti ritardi della burocrazia, dovendo l’Istituto di previdenza elaborare i dati. Intanto però i cittadini non sanno come sopravvivere…

Il giudice ha anche analizzato la sussistenza dei motivi di urgenza, in base a quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente, ovvero di «percepire solo redditi da lavoro dipendente come stagionale; avere un indicatore ISEE di euro 1.967,38; di avere nucleo familiare composto da due persone; di avere beneficiato nel mese di aprile 2020 scorso di un buono spesa per alimentari di euro 105.00, erogato dai comuni italiani per le persone indigenti; di vivere in una abitazione in locazione con un canone mensile di euro 550.00, non corrisposto dal mese di marzo in poi; di avere sul proprio estratto conto un saldo creditore di soli euro 154.98; di non avere ancora pagato le bollette di pagamento per le utenze elettriche e idriche».

Di fronte ad una situazione così drammatica, l’Inps stava perdendo tempo!

Il che induce il giudice del lavoro a scrivere: «Deve rilevarsi che la situazione di fatto dedotta e provata di certo attesta una situazione economica in capo alla ricorrente sicuramente non florida. In ogni caso, ai fini del periculum in mora, si osserva che l’urgenza è insita nel carattere assistenziale del beneficio, il cui riconoscimento presuppone la mancanza di occupazione lavorativa e la inadeguatezza del reddito.

L’assenza della erogazione della prestazione determina pertanto il pregiudizio ad un diritto rispondente ad esigenze primarie di sostegno, anche costituzionalmente riconosciute».

Di qui la condanna dell’Istituto di previdenza a corrispondere gli importi dovuti: per l’esattezza una integrazione di 424.67 euro per il mese di aprile e di 824.67 per il mese di maggio. Soldi che servono a un nucleo familiare per non morire di fame.

L’Inps è stato ovviamente condannato anche al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di 600 euro oltre Iva e Cpa.

Giustizia è fatta. E sicuramente andrà così in numerosi altri casi.

Intanto, però, resta aperta un’altra questione che interessa tutti i lavoratori stagionali che i loro datori di lavoro hanno assunto con un contratto a tempo iindeterminato per risparmiare sui contributi grazie al Jobs Act. Questi lavoratori – tra cui tanti isolani – non hanno ricevuto l’indennità di 600 euro per marzo ed aprile e di 1.000 per maggio. E non hanno nemmeno incassato il contributo della Regione Campania di 1.200 euro. Fregati in pieno, grazie alle scappatoie che consentono le leggi italiane. Anche in questo caso si spera che venga fatta giustizia.