Scomparsa della piccola Kata, l’ischitano Marco Manzi consegna un video alle forze dell’ordine

Le indagini volte al ritrovamento della piccola Kata continuano e le forze dell’ordine stanno perlustrando la palazzina ex hotel in cui la piccola viveva con i genitori e i dintorni.

Ad aver fornito alle autorità competenti un video/audio molto importante dell’area in prossimità dell’edificio é Marco Manzi, ischitano, proprietario della pluripremiata pizzeria “Giotto” presente proprio in prossimità del luogo della sparizione.

Marco, intervistato anche dai reporter di “Quarto Grado” ha riferito di aver consegnato alle autorità un video / audio che si spera possa essere utile per la prosecuzione delle indagini.