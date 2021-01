Scomparsa Annamaria Bombaci: forse era diretta a Napoli

Dallo scorso 9 novembre non si hanno più notizie di Annamaria Bombaci, una donna di 46 anni, scomparsa da Lentini (Sicilia).

La famiglia della donna è alla sua ricerca e, come hanno dichiarato a vari siti internet e organi di stampa, pare che Annamaria molto probabilmente si sia diretta a Napoli, città in cui risiede un uomo con il quale la donna aveva creato una amicizia virtuale e di cui si era innamorata.

Questa sarebbe, ma sono sempre ipotesi al vaglio anche degli inquirenti, la motivazione che avrebbe portato Annamaria a lasciare casa propria. Le ultime notizie avute dalla famiglia riguardano una presunta partenza e l’orario di arrivo a Napoli. “Lei è partita senza dire niente a nessuno, poi ha chiamato mia cugina per dirle che sarebbe arrivata a Napoli e che stava bene. Da allora non abbiamo più avuto sue notizie” queste le parole che la sorella di Annamaria ha rilasciato a fanpage.it.

Livello di attenzione alto, quindi, per le autorità e per quanti possano dare una mano alla famiglia Bombaci per ritrovare Annamaria che potrebbe trovarsi a Napoli o provincia.

Questo l’identikit riportato da “Chi l’ha visto”: Anna Maria, 47 anni, vive a Lentini (Siracusa). L’8 gennaio ha scritto alla cugina per comunicarle che sarebbe andata a Napoli. Il giorno dopo ha inviato un messaggio dello stesso tenore. Da quel momento in poi il suo cellulare è risultato irraggiungibile. L’ultimo avvistamento risale all’11 gennaio quando è stata vista alla stazione di Lentini.