Scogliera ai Maronti. Dionigi Gaudioso: “Unico intervento possibile nell’immediato”

Sindaco, ai Maronti iniziano i lavori alla scogliera. Ci spieghi nel dettaglio questo intervento

“Quello che andremo realizzare è un intervento finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, di circa due milioni di euro, che abbiamo intercettato e ricevuto per i danni che abbiamo subito il 22 novembre e, attenzione, sono diversi da quelli, più tragici, che hanno colpito la nostra isola quattro giorni più tardi, il 26. L’unico modo per poter operare subito e provare a ridurre il rischio per i costoni dei Maronti era ripresentare, anche se aggiornato, un progetto esecutivo già pronto e finanziabile realizzato in precedenza”.

Ed è sufficiente come intervento?

Non so se sia sufficiente, tuttavia, nei fatti, abbiamo verificato e appurato i danni ricevuti dalla Scogliera che protegge quella parte della Spiaggia dei Maronti e questo intervento ci permetterà, anche se non in maniera definitiva, di alleggerire la pressione del moto ondoso nella zona che va dal Ristorante “Emanuela” a confine con Serrara Fontana fino alla zona dell’Olmitello. Sappiamo tutti che quella porzione di costa, purtroppo, da anni è sotto i colpi del mare e, in attesa di altri interventi, più impegnativi e più complessivi, questo era l’unico modo che avevamo per poter provare a fermare la furia del mare che in alcuni periodi dell’anno diventa davvero poco contenibile”.

Sindaco, ma la questione costone?

Io non vorrei accavallare le emergenze anche se tutte, è evidente, si concentrano in quella parte di territorio. Dopo i danni che tutti conosciamo del 26 novembre 2022, abbiamo subito anche la famosa frana che spesso viene agli onori della cronaca. Per quello, ovvero per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone, che nulla ha a che vedere con la scogliera, stiamo provvedendo a completare l’iter per la progettazione definitiva. Il successivo intervento, invece, sarà realizzato sia grazie ad uno specifico finanziamento di oltre 5 milioni di euro concesso dalla Città Metropolitana, sia con le eventuali ulteriori provviste economiche che ci ha garantito il Commissario Legnini che ringrazio e con il quale, nei prossimi giorni, sono previsti ulteriori incontri operativi”